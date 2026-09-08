Жильцам шестого корпуса ЖК «Тетрис» в Красногорске начали выдавать ключи

08 сентября 2026, 09:34

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Квартиры в шестом корпусе жилого комплекса «Тетрис» в Красногорске начали передавать собственникам. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Шестой и седьмой корпуса ЖК ввели в эксплуатацию летом текущего года.





«Выдача ключей покупателям квартир в седьмой башне началась 3 августа, а в шестой — месяц спустя. За это время ключи получили свыше 270 человек», — говорится в сообщении.