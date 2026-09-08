Жильцам шестого корпуса ЖК «Тетрис» в Красногорске начали выдавать ключи
Квартиры в шестом корпусе жилого комплекса «Тетрис» в Красногорске начали передавать собственникам. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Шестой и седьмой корпуса ЖК ввели в эксплуатацию летом текущего года.
«Выдача ключей покупателям квартир в седьмой башне началась 3 августа, а в шестой — месяц спустя. За это время ключи получили свыше 270 человек», — говорится в сообщении.Будущих новосёлов просят заранее приготовить пакет документов для процедуры передачи квартиры. В него входит паспорт, договор долевого участия, а также свидетельство о рождении ребёнка в возрасте до 14 лет, если он указан в договоре как один из собственников.
Запись на выдачу ключей открыта через мобильное приложение застройщика.