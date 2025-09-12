«Побеждает дружба»: общеобластной парковый кросс соберёт жителей в 60 парках Подмосковья
В Подмосковье всё готово к проведению масштабного спортивного праздника — общеобластного паркового кросса, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В этом году парковый кросс состоится впервые и сразу объединит более 60 парков Подмосковья. Мероприятие охватывает широкий спектр активностей и рассчитано на всех — от детей до людей старшего поколения. Гостей ждут массовые забеги, мастер-классы от профессиональных спортсменов, детские эстафеты, творческие занятия и музыкальные выступления.
Главным событием дня станет массовый забег, принять участие в котором сможет любой желающий, независимо от уровня подготовки. Любители спорта смогут испытать свои силы, а новички — просто насладиться атмосферой, свежим воздухом и красивыми парковыми зонами.
«Мы решили провести такое спортивное мероприятие, чтобы напомнить: у природы нет плохой погоды. Под открытым небом всегда можно найти активности, интересные для всех возрастов. Цель кросса — объединить жителей региона и подарить заряд положительных эмоций», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью Мособлпарка Анастасия Маркина в эфире «Радио 1».По её словам, программа в парках будет по-настоящему насыщенной. После забега участники смогут посетить мастер-классы, посмотреть концертную программу или фотовыставку. Для детей подготовили эстафету «Чемпионы», а еще специальные спортивные и творческие занятия.
«Мы постарались охватить все возрастные категории — и детей, и взрослых, и старшее поколение. Каждый сможет выбрать занятие по душе и провести время с семьёй и друзьями», — отметила Анастасия.В парке усадьбы Кривякина гости смогут поучаствовать во флешмобе, потанцевать, попробовать себя в рубке шашкой под присмотром профессиональных мастеров. В Щёлкове пройдут занятия по йоге на свежем воздухе, мастер-классы от известных спортсменов и большой забег. В Кашире организовали тренировки по регби, дартсу и силовые состязания, где жители смогут попробовать такие упражнения, как становая тяга и народный жим.
Для юных гостей парка 200-летия Егорьевска организовали культурную программу: кукольный театр «В гостях у сказки», творческие мастер-классы и активные игры на свежем воздухе. В других парках дети смогут поучаствовать в эстафетах и спортивных конкурсах, познакомиться с различными видами спорта.
Организаторы подчёркивают, что основной акцент кросса — не на соревновании, а на участии и положительных эмоциях.
«Это дружеская история. Побеждает дружба, а значит, побеждает каждый, кто пришёл. Главное — подарить настроение и новые впечатления», — подчеркнула Анастасия Маркина.Все мероприятия бесплатные и не требуют предварительной регистрации. Желающие могут просто прийти в парк, выбрать понравившуюся активность и принять участие. Актуальную программу можно найти на туристическом портале Московской области, в приложении «Моё Подмосковье» и в социальных сетях парков.