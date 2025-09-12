«Побеждает дружба»: общеобластной парковый кросс соберёт жителей в 60 парках Подмосковья

12 сентября 2025, 17:17

Минкульт: В Подмосковье пройдет общеобластной парковый кросс в 60 парках

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье всё готово к проведению масштабного спортивного праздника — общеобластного паркового кросса, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.





В этом году парковый кросс состоится впервые и сразу объединит более 60 парков Подмосковья. Мероприятие охватывает широкий спектр активностей и рассчитано на всех — от детей до людей старшего поколения. Гостей ждут массовые забеги, мастер-классы от профессиональных спортсменов, детские эстафеты, творческие занятия и музыкальные выступления.



Главным событием дня станет массовый забег, принять участие в котором сможет любой желающий, независимо от уровня подготовки. Любители спорта смогут испытать свои силы, а новички — просто насладиться атмосферой, свежим воздухом и красивыми парковыми зонами.





«Мы решили провести такое спортивное мероприятие, чтобы напомнить: у природы нет плохой погоды. Под открытым небом всегда можно найти активности, интересные для всех возрастов. Цель кросса — объединить жителей региона и подарить заряд положительных эмоций», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью Мособлпарка Анастасия Маркина в эфире «Радио 1».

«Мы постарались охватить все возрастные категории — и детей, и взрослых, и старшее поколение. Каждый сможет выбрать занятие по душе и провести время с семьёй и друзьями», — отметила Анастасия.

«Это дружеская история. Побеждает дружба, а значит, побеждает каждый, кто пришёл. Главное — подарить настроение и новые впечатления», — подчеркнула Анастасия Маркина.

