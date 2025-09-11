В Подмосковье прошла международная выставка по обращению с ТКО

11 сентября 2025, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Красногорске на базе Крорус ЭКСПО прошла 17-я международная выставка, посвящённая обращению с твердыми коммунальными, промышленными, строительными и сельскохозяйственными отходами, а также вопросам экологии, рассказали в Минчистоты Московской области.







На мероприятии были представлены новые образцы спецтехники для вывоза мусора с задней, боковой и передней загрузкой, комплектующие для производства мусоровозов, технологии по очистке и сбору фильтрата на контейнерных полигонах.

«Обновление парка спецтехники — одно из приоритетных направлений работы. К примеру, в этом году на линии планируем запустить ещё порядка 150 машин. Кроме того, продолжаем сотрудничество и обмен опытом с китайскими коллегами, в частности, пригласили их изучить нашу работу по рекультивации полигонов», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На выставке свои проекты представили и регоператоры Подмосковья. Они показали процессы экономики замкнутого цикла и рассказали о внедрении цифровых технологий в работу по обращению с отходами.









