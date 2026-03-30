Обязательная регистрация домашних животных в Подмосковье: способы маркировки, пошаговая инструкция и штрафы
Обязательная регистрация домашних животных постепенно становится нормой для российских регионов, а в Подмосковье уже действует строгий порядок учета питомцев. За его нарушение предусмотрены штрафы, а сами правила напрямую влияют на безопасность и владельцев, и животных. Подробности — в материале «Радио 1».
Обязательная регистрация домашних животных в России: в каких регионах введены новые правила
В России учет домашних животных внедряется на региональном уровне, и к 2026 году обязательная регистрация действует как минимум в 25 субъектах. В большинстве случаев речь идет о собаках, реже — о кошках, однако тенденция к расширению списка животных очевидна.
Суть процедуры сводится к постановке питомца на учет с присвоением уникального номера и внесением данных в цифровую базу. Это позволяет подтвердить право собственности, упростить поиск пропавших животных и повысить ответственность владельцев.
Представители профильных ведомств подчеркивают, что такие меры направлены не только на учет, но и на снижение числа бездомных животных. Кроме того, регистрация помогает быстрее решать спорные ситуации — например, если животное причинило вред.
Регистрация собак и кошек в Подмосковье в 2026 году: сроки и штрафы
В Московской области обязательная регистрация собак действует с 1 сентября 2023 года и закреплена постановлением правительства региона №406-ПП. Это требование распространяется на всех владельцев без исключения.
Зарегистрировать питомца необходимо в течение 14 дней после достижения им возраста трех месяцев. Аналогичное правило действует и для взрослых собак, если они ранее не были поставлены на учет.
Процедура бесплатная, однако чипирование оплачивается отдельно. При этом данные о питомце — включая кличку, породу, окрас, сведения о вакцинации и адрес проживания — вносятся в единый реестр, а животному присваивается индивидуальный номер.
Если проигнорировать требования, владельцу грозит административная ответственность. Штраф составляет от 1500 до 3000 рублей. При первом нарушении чаще выносится предупреждение, но при повторном наказание становится финансовым.
Статистика уже показывает последствия: только за 2025 год к ответственности привлекли сотни владельцев, часть из них получила штрафы.
Способы маркировки домашнего животного
Для постановки на учет питомца необходимо идентифицировать. Существует несколько способов маркировки, каждый из которых имеет свои особенности.
Чипирование (микрочип)
Самый распространенный вариант. Это небольшой электронный носитель, который вживляется под кожу животного. Он содержит уникальный номер, который считывается сканером. Такой способ считается наиболее надежным и используется в большинстве случаев.
Бирка
Внешняя метка, которая крепится на ухо животного. Чаще применяется для бездомных собак, однако иногда используется и для домашних питомцев. Менее надежна, так как может потеряться.
Клеймо
Наносится на кожу, как правило, во внутренней части уха или в паховой области. Используется преимущественно для породистых животных и содержит код питомника.
Биометрия
Современный способ идентификации по фотографии. Система анализирует уникальные особенности внешности животного и заносит их в базу. Метод развивается, но пока применяется ограниченно.
Как зарегистрировать собаку или кошку в Московской области: пошаговая инструкция
Процедура регистрации максимально упрощена и доступна каждому владельцу. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:
1. Записаться на прием в государственное ветеринарное учреждение через региональный портал госуслуг или по телефону;
2. Подготовить документы: паспорт владельца и ветеринарный паспорт животного;
3. Прийти на прием вместе с питомцем;
4. Предоставить данные о животном — кличку, породу, возраст, окрас, сведения о прививках и месте проживания;
5. При необходимости провести чипирование;
6. Подтвердить внесение информации в реестр и получить регистрационный номер.
При онлайн-регистрации дополнительно потребуется загрузить фотографию питомца и его ветеринарного паспорта.
Важно учитывать, что отказ в регистрации возможен, если данные не совпадают с документами, отсутствует информация о чипе или фото не соответствует требованиям (например, нет снимка морды анфас).
Регистрация является бессрочной, однако при смене владельца или смерти животного данные необходимо обновить или снять питомца с учета в течение 14 дней.
Таким образом, система учета домашних животных в Подмосковье уже стала обязательной реальностью. Она сочетает в себе контроль, ответственность и попытку навести порядок в сфере содержания питомцев, где раньше действовали только рекомендации.