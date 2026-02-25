Подмосковные ветеринары спасли тойтерьера, отравившегося конфетами
Русский тойтерьер Чарли съел коробку шоколадных конфет и чуть не умер от отравления. Собаку спасли специалисты Долгопрудненской участковой ветеринарной лечебницы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Когда Чарли привезли в клинику, он был крайне вялым, его била дрожь и мучили рвоты.
«Причиной такого сильного отравления стали теобромин и кофеин, которые содержатся в шоколаде. Для собак это настоящий яд», — объяснили ветеринары.Тойтерьеру немедленно промыли желудок, поддержали сердечную деятельность и помогли организму прийти в себя. Благодаря этому жизнь и здоровье Чарли оказались вне опасности.
Ветеринары напоминают, что для домашних животных смертельно опасны, помимо шоколада, такие продукты, как орехи, чеснок, лук, виноград и авокадо. И чем миниатюрнее питомец, тем страшнее могут быть последствия встречи с токсинами.