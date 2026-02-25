Подмосковные ветеринары спасли тойтерьера, отравившегося конфетами

25 февраля 2026, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Русский тойтерьер Чарли съел коробку шоколадных конфет и чуть не умер от отравления. Собаку спасли специалисты Долгопрудненской участковой ветеринарной лечебницы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.





Когда Чарли привезли в клинику, он был крайне вялым, его била дрожь и мучили рвоты.





«Причиной такого сильного отравления стали теобромин и кофеин, которые содержатся в шоколаде. Для собак это настоящий яд», — объяснили ветеринары.