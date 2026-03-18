Подмосковные ветеринары рассказали, как защитить собаку от весенних клещей

18 марта 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С приходом весеннего тепла для домашних питомцев наступает время особо длительных прогулок. Однако именно с повышением температуры просыпаются и становятся активными клещи, предупредили в Государственной ветеринарной службе Московской области.





Эти маленькие, но коварные паукообразные могут переносить опасные заболевания. Поэтому владельцы собак не должны забывать о простых и эффективных мерах защиты.

«Клещи часто поджидают своих жертв в траве, влажных местах, лесах и вблизи водоёмов. Поэтому, собираясь на прогулку, важно заранее позаботиться о профилактике. Надёжными помощниками станут специальные средства – капли на холку, спреи, шампуни, ошейники и таблетки, отпугивающие паразитов. Препараты доступны в ветеринарных аптеках и зоомагазинах», – сказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.