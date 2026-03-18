Подмосковные ветеринары рассказали, как защитить собаку от весенних клещей
С приходом весеннего тепла для домашних питомцев наступает время особо длительных прогулок. Однако именно с повышением температуры просыпаются и становятся активными клещи, предупредили в Государственной ветеринарной службе Московской области.
Эти маленькие, но коварные паукообразные могут переносить опасные заболевания. Поэтому владельцы собак не должны забывать о простых и эффективных мерах защиты.
«Клещи часто поджидают своих жертв в траве, влажных местах, лесах и вблизи водоёмов. Поэтому, собираясь на прогулку, важно заранее позаботиться о профилактике. Надёжными помощниками станут специальные средства – капли на холку, спреи, шампуни, ошейники и таблетки, отпугивающие паразитов. Препараты доступны в ветеринарных аптеках и зоомагазинах», – сказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.Вернувшись домой с прогулки, надо обязательно осмотреть любимца, особенно тщательно проверяя области лап, зону за ушами, шею и участки под хвостом. Обнаружив присосавшегося клеща, надо аккуратно удалить его пинцетом выкручивающими движениями.
Важно внимательно следить за самочувствием собаки в последующие дни. Заметив такие такие тревожные сигналы, как вялость, апатия, отказ от еды, снижение активности или повышение температуры, необходимо как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику.