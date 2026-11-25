25 ноября 2026, 16:07

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Стоит зимой зайти с улицы в магазин или автобус, как привычная картина исчезает за белой пеленой. Пока линзы не согреются, приходится останавливаться или искать салфетку. Справиться с проблемой помогают специальные средства, правильная посадка оправы и простые привычки. Но не каждый домашний способ подходит для линз с покрытием. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему очки запотевают зимой Что делать, если очки запотели с мороза Какие домашние средства помогают от запотевания очков Что купить, чтобы очки не запотевали Как носить очки с маской или шарфом зимой Какие очки меньше запотевают Как ухаживать за очками зимой

Почему очки запотевают зимой

Что делать, если очки запотели с мороза

Фото: iStock/nikkimeel

Какие домашние средства помогают от запотевания очков

Что купить, чтобы очки не запотевали

Фото: iStock/surachetsh

Как носить очки с маской или шарфом зимой

Какие очки меньше запотевают

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Как ухаживать за очками зимой