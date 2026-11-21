21 ноября 2026, 19:00

Синоптик Паршина: декабрь в Москве будет теплее обычного на один градус

Фото: iStock/Arseniy Rogov

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какой будет зима в российской столице. Об этом пишет РИА Новости.