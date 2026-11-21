Раскрыто, какой будет зима в Москве
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какой будет зима в российской столице. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, декабрьская погода в Москве будет отличаться от климатической нормы. Температура воздуха окажется теплее на один градус, пояснила она. Это явление характерно для средней полосы России, где зима обычно сопровождается чередованием оттепелей и похолоданий, поделилась синоптик.
Паршина также отметила, что в январе и феврале можно ожидать как временных потеплений с оттепелями, так и крепких морозов. Однако в целом температурный режим останется в пределах нормы, заключила метеоролог.
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