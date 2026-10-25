Стало известно, насколько позже обычного зима придёт в Москву

25 октября 2026, 14:20

Синоптик Шувалов: метеорологическая зима в Москве наступит в начале декабря

Фото: Istock/danchooalex

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в этом году метеорологическая зима в Москве может прийти позже обычного.





В беседе с RT эксперт подчеркнул, что это предсказание носит вероятностный характер.

«Один из прогнозов, который всё чаще звучит в устах синоптиков, говорит о том, что метеорологическая зима — а это устойчивый переход средней температуры через нулевую отметку — наступит позже обычного. Обычно это конец ноября, теперь начало метеорологической зимы, по прогнозам, сдвигается на первую декаду декабря», — объяснил он.