Зима в Москве за 35 лет потеплела почти на два градуса
За последние 35 лет средняя зимняя температура воздуха в Москве повысилась почти на два градуса. Об этом в беседе с ТАСС сообщил климатолог Николай Терешонок.
По словам специалиста, средняя температура осеннего периода в столице за последнее десятилетие составила +7,0 градусов, а за последние пять лет она повысилась до +7,2 градусов. За последние 35 лет общее количество осадков практически не изменилось, отметил климатолог. Однако в последние годы наблюдается тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре, заключил Терешонок.
Ранее астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман заявила, что продолжительность светового дня в Москве сократится на 2 часа 14 минут в ноябре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: