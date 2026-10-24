Зима в Москве за 35 лет потеплела почти на два градуса

24 октября 2026, 11:26

Климатолог Терешонок: за 35 лет зимняя температура в Москве выросла почти на 2°С

Фото: iStock/Preto_perola

За последние 35 лет средняя зимняя температура воздуха в Москве повысилась почти на два градуса. Об этом в беседе с ТАСС сообщил климатолог Николай Терешонок.