Около 13 000 человек отпразднуют Масленицу в подмосковных библиотеках

11 февраля 2026, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 16 по 22 февраля порядка 400 подмосковных библиотек проведут программы, посвящённые празднованию Масленицы. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 13 000 человек.





Участников ждут конкурсы, игры, концерты, мастер-классы и уличные гуляния, которые познакомят детей и взрослых с традициями древнего славянского праздника. Подробности «Радио 1» сообщила директор Централизованной библиотечной системы Рузского муниципального округа Новелла Любина.

«У нас в этом году такая холодная зима! Думаю, все ждут встречи весны. Конечно, мы будем рассказывать о роли Масленицы в жизни российского народа. И самое важное, то, что мы активно вовлекаем родителей и детей в совместные занятия. В наших библиотеках пройдёт более 20 мероприятий. Это будут фольклорные посиделки, тематические мастер-классы, игровые и развлекательные программы. Многие мероприятия состоятся в рамках проекта «Активное долголетие», – отметила Любина.



«21 февраля мы будем участвовать массовом гулянии в Рузе, а 22 февраля – работать на площадках Тучкова, Дорохова и Колюбакина. У нас в округе – 24 библиотеки. Например, Рузской Центральной библиотеке 21 февраля будет проходить фольклорная программа в рамках проекта «Активное долголетие» «Масленица годовая – гостюшка дорогая». Гостям предложат знакомство с праздничными традициями, игры, соревнования, фольклорные песни. А в заключении будет традиционное угощение блинами и горячим чаем. Их обычно пекут и приносят наши читатели», – рассказали собеседница «Радио 1».



«Мы будем не только рассказывать про Масленицу, про традиции Масленичной недели, но и устроим весёлые конкурсы – «Блинный курьер», «Перевёртыш». Это разгадывание кроссвордов, загадки, творческие задания и многое другое. Будем декорировать бумажные блины и изготавливать маленьких куколок Масленицы. А кульминацией станет чаепитие с блинами. В таком формате мероприятия будут проходить в каждой библиотеке. Где-то будут лекции, где-то книжные обзоры», – перечислила Новелла Любина.