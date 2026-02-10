Жительница Долгопрудного стала призёром общероссийского конкурса кокошников

10 февраля 2026, 21:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Жительница Долгопрудного Дарья Ильичёва заняла третье место на Общероссийском конкурсе авторов кокошников «Коруна», который состоялся в рамках выставки «Уникальная Россия». Она впервые представила свой творческий проект на столь масштабных соревнованиях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Творчество Ильичёвой отметили также специальным дипломом за сохранение народных традиций, так как её работы максимально приближены к историческим оригиналам визуально и по технике исполнения.





«Это стало для меня неожиданностью, ведь диапазон представленных на конкурс техник был очень широк – от вышивки и филиграни до выжигания по ткани и дереву и даже 3D-печати. Думаю, судьям было трудно сделать выбор», – поделилась Дарья.