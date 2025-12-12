Опыт Подмосковья представили на Всероссийских сборах Ассоциации ветеранов СВО

12 декабря 2025, 10:24

оригинал Фото: «Радио 1»

В Москве прошли Всероссийские сборы Ассоциаций ветеранов специальной военной операции. Мероприятие объединило около 300 участников из 89 регионов страны. Среди них была и делегация Московской области — региона, чей опыт поддержки бойцов сегодня берут на вооружение другие субъекты.





Здесь делились опытом реальной помощитем, кто вернулся с фронта, их близким. О том, зачем такие встречи нужны, сказал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.





«Вчера глава государства, обращаясь к ветеранам специальной военной операции, отметил, что поддержка защитников Отечества — наша безусловная нравственная задача, требующая партнерской работы государства и общества. Он подчеркнул, что необходимо последовательно развивать систему социальной поддержки для семей военнослужащих, дополнять ее новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и реализовывать правительственные решения в каждой конкретной жизненной ситуации», — сказал Сергей Новиков.

Фото: «Радио 1»

Фото: пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО Дмитровского округа

«Идею общего пространства для ветеранов и молодёжи мы обсуждали не один год. В какой-то момент поговорили об этом с главой округа — и вопрос с помещением удалось решить», — рассказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Дмитровского округа Владимир Гасков в диалоге с «Радио 1».