Опыт Подмосковья представили на Всероссийских сборах Ассоциации ветеранов СВО
В Москве прошли Всероссийские сборы Ассоциаций ветеранов специальной военной операции. Мероприятие объединило около 300 участников из 89 регионов страны. Среди них была и делегация Московской области — региона, чей опыт поддержки бойцов сегодня берут на вооружение другие субъекты.
Здесь делились опытом реальной помощитем, кто вернулся с фронта, их близким. О том, зачем такие встречи нужны, сказал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
«Вчера глава государства, обращаясь к ветеранам специальной военной операции, отметил, что поддержка защитников Отечества — наша безусловная нравственная задача, требующая партнерской работы государства и общества. Он подчеркнул, что необходимо последовательно развивать систему социальной поддержки для семей военнослужащих, дополнять ее новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и реализовывать правительственные решения в каждой конкретной жизненной ситуации», — сказал Сергей Новиков.Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья существует меньше года, но за это время успело стать по-настоящему заметным сообществом. Здесь работают с конкретными запросами, помогают с трудоустройством, адаптацией военнослужащих, поддерживают семьи, приходят в школы и общаются с молодежью. Ряд практик, которые успешно реализовали в Подмосковье, сейчас перенимают другие регионы.
Например, программа «Герои Подмосковья» помогает ветеранам СВО найти себя в повседневной жизни: пройти обучение, получить новые навыки и начать работу в органах власти, муниципалитетах и госкомпаниях. Программу поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он не раз отмечал, что бойцам важно чувствовать опору после возвращения с фронта и понимать, что их опыт, ответственность и лидерские качества нужны региону.
Еще одним примером такой работы стал Дом ветеранов СВО в Дмитрове. Его открыли в памятный день — в день памяти Дмитрия Солунского. Дом сразу хотели сделать не как музей и не как кабинет для отчетов, а как живое место для встреч, общения и поддержки.
В этот же день здесь открыли мемориал погибшим участникам СВО, почтили их память минутой молчания. А потом в Доме начала кипеть жизнью. Внутри — зона славы отряда «Саланг», реальные фотографии с фронта, зал, стилизованный под полевой блиндаж. Молодежь учат метать ножи, разбирать автоматы, оказывать первую помощь.
«Идею общего пространства для ветеранов и молодёжи мы обсуждали не один год. В какой-то момент поговорили об этом с главой округа — и вопрос с помещением удалось решить», — рассказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Дмитровского округа Владимир Гасков в диалоге с «Радио 1».Таких историй в Подмосковье становится все больше. За время работы Ассоциации в регионе провели более 580 «Уроков мужества», открыли свыше 50 «Парт Героев», провели более 360 личных приёмов участников СВО и их семей, отправили более 10 гуманитарных конвоев «за ленту». За каждым этим пунктом — конкретные люди и их судьбы.