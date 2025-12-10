Художественного руководителя театра Ивантеевки наградили за вклад в культуру

10 декабря 2025, 13:07

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

В День Героев Отечества в Министерстве культуры Российской Федерации Артему Бибилюрову вручили медаль Александра Твардовского. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Эту награду присуждают выдающимся деятелям культуры, искусства и креативных индустрий за значимый вклад в творческие проекты, особенно в условиях риска для жизни, а еще — за проекты, которые отражают силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ценностей общества.



Министр культуры РФ Ольга Любимова лично вручила награды заслуженным деятелям. Среди отмеченных — художественный руководитель Ивантеевского музыкально-драматического театра, заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский Особую оценку получила его волонтерская деятельность. Артем Бибилюров активно организует концертные выступления в приграничных районах проведения специальной военной операции и в госпиталях, тем самым поддерживая боевой дух военнослужащих и демонстрируя силу искусства даже в самые сложные времена.





«Сегодня мы благодарим тех, кто наравне с бойцами своим мужеством и талантом отстаивает суверенитет нашей страны и российскую культуру. Это не просто награда, а символ признания мастерства, преданности искусству и активной гражданской позиции», — подчеркнула Ольга Любимова.