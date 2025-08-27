«Трогательно и приятно»: Воробьёв рассказал о гуманитарной помощи жителей Подмосковья бойцам СВО

27 августа 2025, 14:20

Из центра «Витязь» бойцам в зону СВО отправляют грузы от жителей Подмосковья

Из Подмосковья в зону проведения спецоперации регулярно отправляют помощь бойцам. Об этом губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал теле- и радиоведущему Владимиру Соловьёву во время знакомства с работой центра специальной подготовки «Витязь». Он действует в Балашихе на базе пункта отбора на военную службу по контракту.





Недавно из этого центра в зону боевых действий была отправлена очередная фура с ударными, разведывательными и транспортными БПЛА, а также квадроциклами, внедорожниками, эвакуационной техникой, средствами связи и вещами, которые собрали жители Московской области.

«На протяжении двух лет минимум раз в две недели мы отправляем такие грузы. Все, что находится в фурах, имеет разное назначение. Сейчас наступает межсезонье, поэтому есть запрос, на предметы одежды, амуниции. Что касается беспилотников, то и FPV-дронов, и «Мавиков» много не бывает. Техника, которая эвакуирует ребят, тоже очень востребована», – добавил глава региона.

«Спасибо командирам. Они помогают нам сориентироваться, говорят, что сейчас больше всего нужно – вооружение или какие-то специальные технические средства. Мы всегда друг друга дополняем, чтобы поставлять на передовую самое необходимое, важное для выполнения боевых задач. А что касается гуманитарной помощи, то уделяем внимание всем семьям наших ребят», – сказал глава региона.

«В Подмосковье с 2022 года действует проект «Доброе дело», который инициировали сами учащиеся. Они делают маскировочные сети, окопные свечи, пишут письма, отправляют рисунки и многое другое. Инициатива продолжает реализовываться в разных школах и находит поддержку», – рассказал губернатор.

«Это очень трогательно и приятно – когда, нахмурившись и с большими переживаниями, ребёнок пишет письмо. Особенно приятно, когда боец с орденом Мужества или медалью За отвагу на груди говорит: «Для меня это очень важно». Это действительно очень важно, потому что ребята делают это искренне, от всего сердца. Такое явление не новое у нас в стране, и оно живёт», – заключил Воробьёв.