Воробьев рассказал Соловьеву об уникальности курсов по подготовке операторов БПЛА в центре «Витязь»

27 августа 2025, 11:54

Воробьев: курсы по БПЛА запустили в центре спецподготовки «Визять» в Балашихе

Видео: Соловьев Live

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и ведущий Владимир Соловьев посетили подмосковный центр «Витязь» в Балашихе, где готовят операторов беспилотников.





Отвечая на вопрос Соловьева о выборе места для визита, губернатор подчеркнул, что это ключевой учебный центр региона, где не только обучают будущих специалистов, но и полностью сопровождают их подготовку — от заключения контрактов до отправки гуманитарных грузов.

«Сегодня мы в центре «Витязь» — это главное место, где мы готовим, обучаем ребят, заключаем контракты, заботимся обо всем, что связано с документами. Рядом расположена дивизия Дзержинского, и наши инструкторы могут иметь возможность посвятить те немногие, но важные дни боевой подготовке различным нюансам, правилам боя, специфике в современном мире. Здесь же мы готовим гуманитарный груз, но и сейчас вы видели новое, очевидно, главное — это подготовка БПЛА. Наша задача — дать возможность молодым ребятам, которые хотят заниматься этой специальностью, посвящают себя ей, быть максимально готовыми», — рассказал Андрей Воробьев.

Фото: пресс-служба губернатора МО

«Хочу от всех ребят, которые находятся у нас в боевых подразделениях, слова благодарности сказать за ваш очень сложный опасный труд за посещение наших подразделений, за внимание».