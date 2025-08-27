Воробьев рассказал Соловьеву об уникальности курсов по подготовке операторов БПЛА в центре «Витязь»
Воробьев: курсы по БПЛА запустили в центре спецподготовки «Визять» в Балашихе
Видео: Соловьев Live
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и ведущий Владимир Соловьев посетили подмосковный центр «Витязь» в Балашихе, где готовят операторов беспилотников.
Отвечая на вопрос Соловьева о выборе места для визита, губернатор подчеркнул, что это ключевой учебный центр региона, где не только обучают будущих специалистов, но и полностью сопровождают их подготовку — от заключения контрактов до отправки гуманитарных грузов.
«Сегодня мы в центре «Витязь» — это главное место, где мы готовим, обучаем ребят, заключаем контракты, заботимся обо всем, что связано с документами. Рядом расположена дивизия Дзержинского, и наши инструкторы могут иметь возможность посвятить те немногие, но важные дни боевой подготовке различным нюансам, правилам боя, специфике в современном мире. Здесь же мы готовим гуманитарный груз, но и сейчас вы видели новое, очевидно, главное — это подготовка БПЛА. Наша задача — дать возможность молодым ребятам, которые хотят заниматься этой специальностью, посвящают себя ей, быть максимально готовыми», — рассказал Андрей Воробьев.В течение месяца экс-бойцы спецподразделений обучают группы по 10-15 человек. В программе — теория, полеты на симуляторах, сборка и ремонт квадрокоптеров, работа в поле, радиообмен и маскировка. По итогам ребята получают военно-учетную специальность и свидетельство гособразца.
В зону СВО операторов БПЛА отправляют только после полного обучения, включая практику. При этом контракт с Минобороны заключается с первого дня, тогда же начинаются и выплаты. Подмосковье в лидерах по размеру выплат — 3 млн рублей единовременно и от 5,5 млн за первый год службы. Центр «Витязь» сегодня — это не просто пункт отбора. Здесь все в одном месте: оформление документов, медкомиссия, подготовка и поддержка. Вся информация доступна на сайте контрактмо.рф.
Губернатор также выразил слова благодарности Владимиру Соловьеву от военнослужащих, отметив его сложную работу и внимание к подразделениям.
«Хочу от всех ребят, которые находятся у нас в боевых подразделениях, слова благодарности сказать за ваш очень сложный опасный труд за посещение наших подразделений, за внимание».