Одни из самых высоких выплат в РФ: Воробьев рассказал о поддержке участников СВО в Подмосковье

27 августа 2025, 13:17

Воробьёв: в Подмосковье действует до 80 льгот для заключивших контракт с Минобороны

Видео: Соловьёв LIVE

В Московской области предлагают высокие выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны на военную службу. Об этом губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал в интервью теле- и радиоведущему Владимиру Соловьёву. Вместе они побывали в центре подготовки «Витязь».







«Мы предлагаем одни из самых больших финансовых выплат – вместе с федеральными выплатами сумма достигает 3 млн. рублей. Предусмотрены также федеральные и региональные льготы. Федеральных – около 50. Также существует порядка 30 различных региональных льгот, которые важны для тех, кто находится на СВО, и для их семей. Забота о детях, жёнах, различные льготные программы – мы считаем, что важно оказывать такую помощь, как это делается и в других регионах нашей страны. Знаю, что мои коллеги уделяют этому самое непосредственное внимание. И мы в Подмосковье с привлечением специалистов осуществляем всё это сопровождение», – рассказал глава региона.