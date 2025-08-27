Одни из самых высоких выплат в РФ: Воробьев рассказал о поддержке участников СВО в Подмосковье
В Московской области предлагают высокие выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны на военную службу. Об этом губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал в интервью теле- и радиоведущему Владимиру Соловьёву. Вместе они побывали в центре подготовки «Витязь».
«Мы предлагаем одни из самых больших финансовых выплат – вместе с федеральными выплатами сумма достигает 3 млн. рублей. Предусмотрены также федеральные и региональные льготы. Федеральных – около 50. Также существует порядка 30 различных региональных льгот, которые важны для тех, кто находится на СВО, и для их семей. Забота о детях, жёнах, различные льготные программы – мы считаем, что важно оказывать такую помощь, как это делается и в других регионах нашей страны. Знаю, что мои коллеги уделяют этому самое непосредственное внимание. И мы в Подмосковье с привлечением специалистов осуществляем всё это сопровождение», – рассказал глава региона.Как пояснил Воробьёв, речь идёт о выплатах, справках, подготовке, оснащении бойцов после заключения контракта. Всё это осуществляется совместно с Вооружёнными силами и Росгвардией.
Центр «Витязь» сегодня – это не просто пункт отбора. Здесь предусмотрены оформление документов, медкомиссия, подготовка и поддержка тех, кто планирует заключить контракт с Минобороны. Все подробности можно узнать на сайте.