Шпажист Рычков из Подмосковья победил на турнире во Владикавказе

02 октября 2026, 15:33

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Иван Рычков, представлявший Московскою область на всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева, завоевал золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходит во Владикавказе. Он стартовал 30 сентября и завершится 3 октября. За победу сражаются более 200 сильнейших спортсменов из разных российских регионов.





«Иван Рычков поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в личном первенстве среди шпажистов-юниоров до 21 года. В финале он одолел противника из Самарской области. А третье место разделили представители Санкт-Петербурга и Москвы», — говорится в сообщении.