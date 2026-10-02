Шпажист Рычков из Подмосковья победил на турнире во Владикавказе
Иван Рычков, представлявший Московскою область на всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева, завоевал золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходит во Владикавказе. Он стартовал 30 сентября и завершится 3 октября. За победу сражаются более 200 сильнейших спортсменов из разных российских регионов.
«Иван Рычков поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в личном первенстве среди шпажистов-юниоров до 21 года. В финале он одолел противника из Самарской области. А третье место разделили представители Санкт-Петербурга и Москвы», — говорится в сообщении.Владимир Годжиев является одним из первых осетинских шпажистов, поднявшихся на высокий международный уровень. Долгое время он считался самым техничным фехтовальщиком страны. На его счету награды чемпионатов ВЦСПС и РСФСР, первенства СССР и чемпионата мира.