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Шпажист Рычков из Подмосковья победил на турнире во Владикавказе

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Иван Рычков, представлявший Московскою область на всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева, завоевал золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Турнир проходит во Владикавказе. Он стартовал 30 сентября и завершится 3 октября. За победу сражаются более 200 сильнейших спортсменов из разных российских регионов.

«Иван Рычков поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в личном первенстве среди шпажистов-юниоров до 21 года. В финале он одолел противника из Самарской области. А третье место разделили представители Санкт-Петербурга и Москвы», — говорится в сообщении.
Владимир Годжиев является одним из первых осетинских шпажистов, поднявшихся на высокий международный уровень. Долгое время он считался самым техничным фехтовальщиком страны. На его счету награды чемпионатов ВЦСПС и РСФСР, первенства СССР и чемпионата мира.
Лев Каштанов

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