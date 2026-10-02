Андрей Воробьёв вручил награды лучшим учителям и воспитателям Подмосковья

02 октября 2026, 15:02

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин

Имена победителей областных конкурсов «Учитель года Подмосковья», «Педагог-психолог года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья», а также лучших предметников и педагога начальных классов объявили на церемонии в доме правительства Московской области, приуроченной к предстоящему Дню учителя. Награды вручил губернатор региона Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.





Губернатор отметил высокое качество школьного образования в Подмосковье и поблагодарил за это учителей.





«Я от всей души хочу поздравить и поблагодарить тех, кто задает тон, в том числе, наши флагманские школы. Всегда вызывает уважение, когда дети успешно выступают на олимпиадах, получают высокие баллы на экзаменах. И особую роль в этом играют учителя. Именно они мотивируют, находят подход, который помогает ребенку добиваться высоких результатов», — сказал Воробьёв.