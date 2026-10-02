Для школьников Королёва и Звенигорода провели уроки электробезопасности

02 октября 2026, 14:09

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Тематические уроки под названием «Электричество — не игрушка!» провели специалисты компании «Мособлэнерго» для четвероклассников гимназии № 3 имени Л.П. Данилиной в Королёве и учеников шестых, седьмых и восьмых классов звенигородской школы «Квантум». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Ребятам рассказали об основных правилах обращения с электрическими приборами и продемонстрировали спецодежду и аппаратуру электромонтёров.





«Мы регулярно проводим в школах Московской области уроки электробезопасности, и эта осень не стала исключением: специалисты «Мособлэнерго» объяснили школьникам, какую роль играет электричество в повседневной жизни и какую опасность оно несет при неосторожном обращении», — сказал глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.