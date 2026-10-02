Для школьников Королёва и Звенигорода провели уроки электробезопасности
Тематические уроки под названием «Электричество — не игрушка!» провели специалисты компании «Мособлэнерго» для четвероклассников гимназии № 3 имени Л.П. Данилиной в Королёве и учеников шестых, седьмых и восьмых классов звенигородской школы «Квантум». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Ребятам рассказали об основных правилах обращения с электрическими приборами и продемонстрировали спецодежду и аппаратуру электромонтёров.
«Мы регулярно проводим в школах Московской области уроки электробезопасности, и эта осень не стала исключением: специалисты «Мособлэнерго» объяснили школьникам, какую роль играет электричество в повседневной жизни и какую опасность оно несет при неосторожном обращении», — сказал глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.Он также отметил, что в программу таких уроков всегда входит информация о правилах поведения в зонах рядом с энергообъектами.
Ранее в подмосковном Минэнерго выпустили предупреждение о последствиях проникновения на закрытую территорию энергообъектов. Нарушитель может погибнуть, даже не прикасаясь к оборудованию, кроме того, вмешательство в работу техники грозит обесточиванием жилых домов, больниц, школ и предприятий. Может также возникнуть сильный пожар.
Мешать работе объектов электросети граждан России, в том числе несовершеннолетних, склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают за это деньги, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом заставляют людей следовать их указаниям. При этом по закону намеренная порча электрооборудования расценивается как диверсия. Поэтому о любых подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону 8 (800) 224-22-22.