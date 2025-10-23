В Раменском округе стартует новый творческий сезон — видео
Видео: Администрация г.о. Раменский
Дворец культуры имени Воровского приглашает жителей на праздничное открытие нового творческого сезона.
Как сообщили в администрации городского округа Раменский, — это яркий и зажигательный праздник, своеобразная визитная карточка, в ходе которой творческие коллективы вновь представят себя зрителю и покажут лучшее из того, что создали в прошлом сезоне.
В программе — выступления ансамблей и солистов: звучать будут как новые музыкальные композиции, так и любимые произведения из репертуара местных артистов. Организаторы обещают насыщенную программу и праздничную атмосферу.
Работники культуры поделятся своим мастерством и любовью к творчеству, чтобы зажечь сердца зрителей и подарить им радость и хорошее настроение — настоящий праздник и дверь в мир прекрасного.
Мероприятие состоится 24 октября, начало в 15:00. В фойе с 14:00 для гостей будут работать выставка «Гостеприимное Раменье» и фотовыставка «История. События. Люди». Возрастных ограничений нет (0+). Вход свободный.
Читайте также: