Урожай в округе Ступино увеличился на 30%

22 октября 2025, 16:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

В округе Ступино завершается уборочная кампания. По сравнению с прошлым годом урожай увеличился на 30%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время работы уборочные работы выполнили на 90%, полностью их завершить должны до конца октября.





«Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил свыше 32 тысяч тонн, что на 7,4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность выросла до 33 центнеров с гектара против 25 центнеров в 2024 году», — говорится в сообщении.