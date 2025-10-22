Урожай в округе Ступино увеличился на 30%
В округе Ступино завершается уборочная кампания. По сравнению с прошлым годом урожай увеличился на 30%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время работы уборочные работы выполнили на 90%, полностью их завершить должны до конца октября.
«Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил свыше 32 тысяч тонн, что на 7,4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность выросла до 33 центнеров с гектара против 25 центнеров в 2024 году», — говорится в сообщении.Картофеля в этом году в округе собрали около 8,2 тыс. тонн — на 3,1 тыс. тонн больше, чем годом ранее.
Валовый сбор льна и рапса составил 2,7 тыс. тонн. Уборка овощей открытого грунта, а также кукурузы на зерно ещё продолжается.