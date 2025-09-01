Гостям фестиваля «Спасская башня» вручили спецвыпуск газеты «Вечерняя Москва»
На московском Международном военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» гостям вручили специальный выпуск газеты «Вечерняя Москва» — «Москва-878». Издание является постоянным информационным партнером мероприятия.
На официальном сайте газеты отметили, что военно-музыкальный фестиваль принял участников из республики Беларусь, Буркина-Фасо, Зимбабве, Италии, республики Казахстан, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Эфиопии, России. Зрители с удовольствием наблюдали за их выступлениями и охотно аплодировали.
В день закрытия «Спасской башни», 31 августа, всем гостям вручили спецвыпуск газеты «Вечерняя Москва» — «Москва-878», номер которой посвящен дню города. В нем читателей знакомят с главными городскими проектами, которые должны сделать Москву удобнее и интереснее.
