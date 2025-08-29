В Дубне стартовал театральный фестиваль «Мост» с участием 14 коллективов
Видео: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне в четвёртый раз открылся театральный фестиваль «Мост». В этом году он посвящён 80-летию окончания Великой Отечественной войны и носит название «Мост Победы», сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Каждый год у нас меняются название и тематика. Понятно, что этот год необычный, год Великой Победы. Большинство спектаклей наши гости покажут на тему войны. Но будут и постановки о победе добра над злом. Это изюминка нынешнего фестиваля», – рассказала о конкурсной программе организатор фестиваля, режиссёр театра-лаборатории «Квадрат» Юлиана Кукарникова.В этом году в конкурсной программе фестиваля покажут 14 постановок. В конкурсе участвуют 14 коллективов из 13 городов России и Белоруссии. Как и в прошлые годы, приехали и профессиональные, и любительские коллективы. В состав жюри вошли заслуженные артисты России Анна Терехова и Виктор Ананьин, режиссёры Андрей Оганян и Дмитрий Креминский.
Посмотреть спектакли фестиваля жители и гости Дубны смогут до 31 августа на сценах театра-лаборатории «Квадрат» и комплексного центра «Инициатива».