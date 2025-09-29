Осенние «Каникулы в Кривякино»: В Воскресенске детей научат ремёслам и хорошим манерам

29 сентября 2025, 18:52

Фото: Министерство культуры и туризма МО

С 6 по 10 октября историческая усадьба в Воскресенске превратится в творческую площадку для детей. Проект «Каникулы в Кривякино» предлагает юным гостям насыщенную программу мастер-классов и интерактивных занятий.