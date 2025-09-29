Осенние «Каникулы в Кривякино»: В Воскресенске детей научат ремёслам и хорошим манерам
С 6 по 10 октября историческая усадьба в Воскресенске превратится в творческую площадку для детей. Проект «Каникулы в Кривякино» предлагает юным гостям насыщенную программу мастер-классов и интерактивных занятий.
С 6 по 10 октября парк усадьбы Кривякино в Воскресенске станет центром притяжения для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Здесь стартует осенняя серия проекта «Каникулы в Кривякино», сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья. Каждый день будет посвящён уникальной теме, полной открытий и творчества.
Откроет неделю погружение в «Мир профессий» в понедельник. Ребята примерят на себя роли кожевенников и гончаров, а на занятии «Прядение – непростое умение» познакомятся с ткацким искусством. Во вторник эстафету примет «Школа художников» с пленэром на свежем воздухе и мастер-классами по аквагриму.
Среда пройдёт «В гармонии с природой»: детей ждёт экскурсия «Тайна зелёных великанов» по парку и создание панно из осенних листьев. В четверг участники отправятся в путешествие во времени. Их ждёт знакомство с историей ратного дела на Руси и урок по плетению русских кос, а завершит день IT-квиз.
Пятница станет днем творчества и этикета. Мастер-классы по созданию закладок, завариванию чая, оформлению фотоальбома и росписи пряников дополнятся занятиями в «Школе хороших манер». Проект «Каникулы в Кривякино» впервые стартовал летом 2025 года и уже стал популярной площадкой для юных исследователей и творцов.
