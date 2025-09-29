В Одинцово прошёл спортивно-творческий праздник проекта «Активное долголетие»

29 сентября 2025, 18:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

Более 700 человек из 9 округов Подмосковья охватило это масштабное мероприятие. Событие стало настоящим праздником энергии, творчества и здорового образа жизни, объединяющим людей разных возрастов, настроенных на активное и позитивное долголетие, рассказали в Министерстве социального развития Московской области.





Гости принимали участие в мастер-классах по тайцзицюань, граффити, рисованию, рукоделию и плетению маскировочных сетей для наших бойцов. На ярмарке handmade-изделий можно было купить уникальные вещи, сделанные с душой. А кавер-группа «Стиляги» создала танцевальную атмосферу для всех гостей мероприятия.



Ключевым событием стала оздоровительная зарядка по уникальной системе Владимира Плетнёва. Она помогла каждому ощутить прилив сил и единство в движении к здоровью. После занятий участников ждала полевая кухня и тёплое чаепитие, где все могли пообщаться и поделиться впечатлениями.



​Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области



«Такого заряда бодрости хватит до самой зимы! Особенно вдохновляет видеть, сколько людей собрались вместе ради здоровья, радости и общения», — поделилась впечатлениями 86-летняя Валентина Захаровна из Одинцово.

«Мы стремимся создать сообщество людей, которые верят в активное долголетие и готовы делиться своим опытом с другими», — подчеркнул он.