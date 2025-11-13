Осознанное отцовство в Подмосковье: как мужчины готовятся к рождению ребёнка?

13 ноября 2025, 09:47

В Московском областном перинатальном центре начала работу уникальная школа осознанного отцовства ― один из немногих проектов в России, где будущие папы получают не только знания, но и поддержку на самом важном этапе: подготовке к рождению ребёнка. Проект помогает будущим папам понять, как важна их роль в родах и в первые недели жизни ребёнка.





Заместитель главного врача Московского областного перинатального центра, лучший акушер-гинеколог России 2024 года Динар Габдрахманов рассказал «Радио 1», как работает школа осознанного отцовства.



Идея школы для будущих отцов выросла из личного опыта гостя, когда во время работы в Республике Башкортостан был реализован большой проект «Школа осознанного родительства» для мам и пап. Переехав в Московскую область, врач решил сосредоточиться на поддержке именно отцов и вместе с детским анестезиологом-реаниматологом Семёном Николаевичем создал «клуб отцов», где мужчины могут открыто обсуждать вопросы беременности, родов и ухода за новорождёнными.



Партнёрские роды становятся всё популярнее, и мужчины всё чаще воспринимают участие в них как важную часть своей родительской роли. По словам Габдрахманова, присутствие мужа во время родов помогает женщине чувствовать поддержку, а мужчине — быстрее осознать себя отцом и установить эмоциональную связь с ребёнком. Первое занятие школы собрало около сорока участников, которые активно делились вопросами и опытом.



Занятия ведут два основных специалиста — акушер-гинеколог и детский анестезиолог-реаниматолог. Программа включает:





Подготовку к беременности и партнёрским родам;



Практические советы по уходу за новорождённым: первая помощь, купание, прогулки, измерение температуры;



Темы поддержки женщины после родов и психологической готовности к отцовству;



Разговоры о влиянии роли мужчины на решение сохранить беременность.



«У нас регулярно по четвергам проходит День открытых дверей, где беременные с супругами могут познакомиться с врачами. Приходят много мужчин, которые иногда задают щдаже больше вопросов, чем женщины. Это очень отрадно, что к беременности и рождению ребенка у нас соответственно относятся не только мамы, но и папы », — заключил Динар Габдрахманов.