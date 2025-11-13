14 подмосковных брендов признаны лучшими в России по версии «Народной марки»
14 продуктов от подмосковных производителей стали лауреатами национальной премии «Народная марка» — 2025 («Марка №1 в России»). Конкурс ежегодно выявляет самые популярные и узнаваемые бренды среди россиян в разных категориях, включая продовольственные товары, отметили в Минсельхозе Московской области.
Лидер в категории «Чай» — бренд «МАЙСКИЙ», среди «Молочных продуктов» — торговая марка «Простоквашино», а в категории «Экзотические фрукты и овощи» победил «АРТФРУТ».
Также премию получили MACCOFFEE, плавленный сыр VIOLA, пельмени «СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», майонез «Слобода», продукты японской и паназиатской кухни «ТАМАКИ», кукурузные палочки «Кузя Лакомкин», «Русские сухарики», кукурузные снеки СЫРBALL, картофельные чипсы «Русская картошка», замороженные овощи и ягоды «МИРАТОРГ» и овощи в индивидуальной упаковке «РОСТ».
Премия отражает доверие потребителей к подмосковным товарам. В 2025 году отбор проводили на основе исследований рынка: учитывали устоявшиеся бренды и наличие национальной дистрибуции. Пользователи сами голосовали за свои любимые марки на сайте «МАРКА №1» и в их социальных сетях. Церемония награждения лауреатов пройдёт в Москве перед Новым годом.
