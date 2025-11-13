14 подмосковных брендов признаны лучшими в России по версии «Народной марки»

13 ноября 2025, 16:53

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

14 продуктов от подмосковных производителей стали лауреатами национальной премии «Народная марка» — 2025 («Марка №1 в России»). Конкурс ежегодно выявляет самые популярные и узнаваемые бренды среди россиян в разных категориях, включая продовольственные товары, отметили в Минсельхозе Московской области.