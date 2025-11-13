Каширские участники «Активного долголетия» выбирают тренировки
В Кашире участники проекта «Активное долголетие» продолжают поддерживать форму и заботиться о здоровье. Особое внимание они уделяют гибкости, подвижности суставов и стабильности движений, рассказали в местной Администрации.
Одним из самых удобных и безопасных инструментов для тренировок стал фитбол — большой упругий мяч, который позволяет заниматься без нагрузки на суставы и позвоночник.
Занятия с фитболом помогают укреплять мышцы, улучшать осанку и развивать координацию движений. Такие тренировки особенно важны для пожилых людей: они проходят безопасно, снижают риск травм и делают упражнения комфортными.
Регулярные фитбол-тренировки не только поддерживают физическую форму, но и помогают сохранять активность, бодрость духа и уверенность в своих силах.
Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону 8 (49669) 28-147. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте.
