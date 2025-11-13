Каширские участники «Активного долголетия» выбирают тренировки

13 ноября 2025, 16:52

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

В Кашире участники проекта «Активное долголетие» продолжают поддерживать форму и заботиться о здоровье. Особое внимание они уделяют гибкости, подвижности суставов и стабильности движений, рассказали в местной Администрации.