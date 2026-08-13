От рейтингов к результатам: Как школа становится центром притяжения для семей и педагогов

13 августа 2026, 16:21

оригинал Фото: Istock/Drazen Zigic

В условиях цифровизации и трансформации образовательной среды директор школы перестаёт быть исключительно администратором. Он становится архитектором социальных связей и хранителем ценностного ядра. Опыт Алексея Панфилова, директора школы № 4 г. Орехово-Зуево, прошедшего отбор на всероссийский конкурс «Директор года России», показал, как совмещение управленческих инноваций с опорой на традиции формирует устойчивую образовательную экосистему.





В профессиональной среде принято оценивать эффективность школы по формальным показателям — местам в рейтингах, результатам ЕГЭ, количеству призёров олимпиад. Однако, по мнению Алексея Панфилова, подобный подход не отражает всей полноты картины. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что важнейший показатель — это успех педагогов и детей.





«Школа не должна быть просто школой — это должен быть социокультурный центр, куда могут приходить родители, где устраиваются семейные мероприятия», — сказал он.

«Мы прошли период, когда образование превратилось в услугу. Я говорю детям: вы проходите мимо бумажки, а что будет дальше после вас?» — сказал он.