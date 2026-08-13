От рейтингов к результатам: Как школа становится центром притяжения для семей и педагогов
В условиях цифровизации и трансформации образовательной среды директор школы перестаёт быть исключительно администратором. Он становится архитектором социальных связей и хранителем ценностного ядра. Опыт Алексея Панфилова, директора школы № 4 г. Орехово-Зуево, прошедшего отбор на всероссийский конкурс «Директор года России», показал, как совмещение управленческих инноваций с опорой на традиции формирует устойчивую образовательную экосистему.
В профессиональной среде принято оценивать эффективность школы по формальным показателям — местам в рейтингах, результатам ЕГЭ, количеству призёров олимпиад. Однако, по мнению Алексея Панфилова, подобный подход не отражает всей полноты картины. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что важнейший показатель — это успех педагогов и детей.
«Школа не должна быть просто школой — это должен быть социокультурный центр, куда могут приходить родители, где устраиваются семейные мероприятия», — сказал он.
Команда школы переосмыслила наследие промышленника и взяла за основу три направления: предприимчивость, инновации и любовь к Родине. Эти традиции они проносят через современную повестку, превращая школу из места, где просто дают знания, в социокультурный центр микрорайона. При этом директор борется с «потребительским» отношением, которое, по его мнению, проникло в образование. Увидев мусор в коридоре, он обращается к ученикам не с нотациями, а с призывом к ответственности.
«Мы прошли период, когда образование превратилось в услугу. Я говорю детям: вы проходите мимо бумажки, а что будет дальше после вас?» — сказал он.Алексей Панфилов поделился, как однажды на перемене в День музыки он взял в руки гитару и сел петь с учениками. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе, но, по его мнению, это правильный шаг.
«Мне кажется, то, что я сел с ними и спел, открывает для ребят меня как человека намного больше, чем если бы я просто постоял в сторонке. В эпоху цифровых технологий детям не хватает простого человеческого внимания, и эту функцию не может заменить ни один искусственный интеллект. Самое главное сегодня — успеть коснуться каждого. В этом динамичном мире нашим ребятам нужна помощь, нужно просто послушать и направить. Не хватает наставника. Мы должны оставить наставничество основным, потому что если не будет человеческого фактора, то не будет и человека», — резюмировал собеседник.