В Подмосковье стартовала бесплатная раздача семьям с детьми спутникового телевидения

31 июля 2026, 21:55

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области при содействии Минсоцразвития региона началось вручение комплектов спутникового телевидения в рамках всероссийской инициативы по поддержке семей с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Акцию «Добрый сигнал» организовали благотворительный фонд «Страна для детей» и компания «Триколор» при поддержке аппарата уполномоченного при президенте по правам ребёнка.



Проект направлен на поддержку многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Цель – не только повысить качество досуга семей, но и популяризировать в информационном пространстве традиционные ценности. Помимо оборудования, 2000 российских семей с детьми получат доступ к качественному контенту в рамках бессрочной бесплатной подписки на основной пакет российских телеканалов.



Старт акции дала уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова на полях Петербургского международного экономического форума в июне. Затем началась доставка комплектов более чем в 50 регионов. Аппарат детского омбудсмена Московской области при содействии Министерства социального развития региона одними из первых подключились к раздаче оборудования семьям.



Комплекты в Московской получила семья Шавалиевых из Люберец. Людмила и Марат воспитывают семерых приёмных детей. Пройдя подготовку в школе приёмных родителей, в 2021 году они приняли в семью первых двух детей. Сейчас в их доме растут семь ребят.

«Сегодня нашей большой и дружной семье сделали подарок – спутниковую тарелку. Мы так обрадовались! Для нас это не просто подарок, а знак внимания. Сразу вспомнилось, как в детстве мы ждали любимые передачи, и теперь эта тарелка снова возвращает те моменты, дарит те же чувства. Огромное спасибо», – поделились эмоциями Шавалиевы.