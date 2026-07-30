Объём помощи многодетным семьям в Подмосковье увеличился в три раза

30 июля 2026, 15:54

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлковский

Благополучие семей с детьми и развитие социальной инфраструктуры – основа народной программы «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии в Московской области.





Благодаря партии было принято более 50 законов по семейной политике, запущен нацпроект «Семья», продлена до 2030 года выплата материнского капитала.



Эти решения напрямую отражаются на жизни подмосковных семей. В Московской области воспитывают около 1,8 млн детей, свыше 360 000 из них – в многодетных семьях. За пять лет число многодетных семей выросло на 36%.



Региональный перечень льгот и выплат постоянно расширяется в дополнение к федеральному комплексу мер.

«Рост числа многодетных семей – прямое подтверждение того, что выстроенная в регионе система мер позволяет родителям уверенно принимать решение о рождении третьего и последующего ребёнка. Мы видим востребованность каждой конкретной меры. Люди знают о возможностях, пользуются ими, и это лучшее доказательство того, что система выстроена правильно, а поддержка доходит до адресатов», – отметил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Фото: пресс-служба администрации м. о Дмитровский

«Для безногого человека добраться до пятого этажа – сложная задача. Особенно когда нет коленей: я по пояс собран из «запчастей». Сегодня у нас квартира на первом этаже, оборудованный подъезд и удобная парковка. Автомобиль с ручным управлением позволяет самостоятельно перемещаться, возить детей в школу и секции, помогать другим бойцам. Государство действительно не бросает своих защитников», – поделился Николай.

Фото: пресс-служба администрации м. о Дмитровский



Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлковский

«Важно, чтобы помощь была адресной и учитывала ситуацию конкретной семьи. На собственном опыте знаю, с какими трудностями сталкиваются родители детей с инвалидностью. Сегодня в Подмосковье работают более 40 реабилитационных центров шаговой доступности, где дети занимаются со специалистами, развивают бытовые и коммуникативные навыки, а их родители получают поддержку», – рассказала Орлова.