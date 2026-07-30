Объём помощи многодетным семьям в Подмосковье увеличился в три раза
Благополучие семей с детьми и развитие социальной инфраструктуры – основа народной программы «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии в Московской области.
Благодаря партии было принято более 50 законов по семейной политике, запущен нацпроект «Семья», продлена до 2030 года выплата материнского капитала.
Эти решения напрямую отражаются на жизни подмосковных семей. В Московской области воспитывают около 1,8 млн детей, свыше 360 000 из них – в многодетных семьях. За пять лет число многодетных семей выросло на 36%.
Региональный перечень льгот и выплат постоянно расширяется в дополнение к федеральному комплексу мер.
«Рост числа многодетных семей – прямое подтверждение того, что выстроенная в регионе система мер позволяет родителям уверенно принимать решение о рождении третьего и последующего ребёнка. Мы видим востребованность каждой конкретной меры. Люди знают о возможностях, пользуются ими, и это лучшее доказательство того, что система выстроена правильно, а поддержка доходит до адресатов», – отметил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.При поддержке фракции партии в Мособлдуме за пять лет финансирование соцподдержки семей с детьми увеличилось на 80%, а многодетных – в три раза. Среди ключевых мер — материнский капитал, обеспечение жильём и земельными участками многодетных семей, семейная ипотека. Семьи с детьми-инвалидами получают выплаты по уходу, санаторные путёвки с бесплатным проездом к месту лечения, электронные сертификаты на реабилитацию и технические средства.
Особенно важна адресная помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Пример такой поддержки – многодетная семья Николаевых из Дмитрова, где воспитываются пять детей. Глава семьи Николай Николаев – участник СВО, ветеран боевой разведки. В бою лишился обеих ног.
Ранее семья проживала в квартире на пятом этаже, но после ранения жить там для Николая стало сложно. Ветерану по договору социального найма предоставили жильё на первом этаже. Подъезд и придомовую территорию адаптировали под нужды инвалида-колясочника.
Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечил семью автомобилем с ручным управлением. Сегодня кавалер ордена Мужества Николай Николаев занимается в местном военном комиссариате программами патриотического воспитания. Семья получает все льготы, предусмотренные народной программой «Единой России».
«Для безногого человека добраться до пятого этажа – сложная задача. Особенно когда нет коленей: я по пояс собран из «запчастей». Сегодня у нас квартира на первом этаже, оборудованный подъезд и удобная парковка. Автомобиль с ручным управлением позволяет самостоятельно перемещаться, возить детей в школу и секции, помогать другим бойцам. Государство действительно не бросает своих защитников», – поделился Николай.
Многодетная семья Тулуповых из Щёлкова воспитывает трёх дочерей и пользуется комплексом льгот – бесплатной парковкой, выплатой на школьную форму, компенсацией стоимости путёвок в детский лагерь, оплачивает лишь половину счетов за коммунальные услуги. Семья также получает часть родительской платы за посещение детсада и существенную скидку при покупке билетов на поезда дальнего следования.
Благодаря этим мерам Тулуповы сократили расходы и направили больше средств на образование, развитие и отдых детей.
При содействии депутатов «Единой России» и общественников создаются дополнительные механизмы помощи. Инна Орлова – председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья, победитель предварительного голосования «Единой России», мама двоих детей с ОВЗ. Она создала сеть реабилитационных центров шаговой доступности «Радость моя» для детей с особенностями развития.
«Важно, чтобы помощь была адресной и учитывала ситуацию конкретной семьи. На собственном опыте знаю, с какими трудностями сталкиваются родители детей с инвалидностью. Сегодня в Подмосковье работают более 40 реабилитационных центров шаговой доступности, где дети занимаются со специалистами, развивают бытовые и коммуникативные навыки, а их родители получают поддержку», – рассказала Орлова.Народная программа, с которой «Единая Россия» победила в 2021 году на выборах в Госдуму и Мособлдуму, в Подмосковье выполнена на 98%.