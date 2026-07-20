«Школа или колледж?»: Педагог рассказала, как правильно сделать выбор после девятого класса

20 июля 2026, 12:46

Педагог Третьяк: колледж подходит для тех, кто уже определился с профессией

Фото: iStock/hxdbzxy

Решение о продолжении обучения после окончания девятого класса должно основываться на профессиональных интересах подростка и понимании его будущего. Так считает заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк.





По ее словам, в первую очередь необходимо разобраться, готов ли школьник к углублённому освоению конкретной сферы деятельности, и сформировалось ли у подростка представление о дальнейшей профессиональной деятельности.



Так, тем ребятам, которые еще не определились со своей будущей профессией, разумнее остаться в школе, уверена Третьяк. Два дополнительных года позволят сосредоточиться на общеобразовательных предметах и подготовке к ЕГЭ. Кроме того, школьник сможет за это время принять более осознанное решение о дальнейшем обучении. Колледж же подходит тем, кто уже знает, кем хочет стать.





«В хорошем колледже нагрузка может быть высокой, а к этому добавляется повышенная ответственность: студенту приходится становиться самостоятельным, активно осваивать профессию, а также выстраивать отношения внутри колледжа и с потенциальными работодателями», — подчеркнула Третьяк в разговоре с Life.ru.

«Отправлять ребенка в 10-й класс только ради более быстрого получения высшего образования или в колледж исключительно из страха перед ЕГЭ — однозначная ошибка», — заключила Третьяк.