От врача до создателя Comedy Club, биография, семья и творческий путь: как Гарик Мартиросян стал легендой юмора
Гарик Юрьевич Мартиросян — одна из самых узнаваемых фигур российского шоу‑бизнеса. Комик, телеведущий, актёр и продюсер, человек, который сумел построить карьеру на сцене, оставив успешную медицинскую практику. Мало кто знает, что до того как покорять телевизионные студии и сцены, Гарик лечил людей и спасал жизни. Его путь — пример того, как настойчивость и искренняя любовь к своему делу могут полностью изменить ход жизни. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Врач, который мечтал о сцене
Гарик родился 13 февраля 1974 года в Ереване. С детства он был наблюдательным и внимательным к людям. После школы Гарик окончил Ереванский государственный медицинский университет, получив специальность неврология и психотерапия.
«Работать врачом было интересно. Ты видишь человека, можешь помочь, но всегда есть чувство, что можно делать больше. А у меня с детства была мечта — сцена», — вспоминает комик.Он проработал врачом почти три года, принимал пациентов, проводил консультации. Но параллельно участвовал в КВН — писал шутки, выступал на сцене и учился держать внимание публики.
«Было сложно совмещать медицину и юмор, но я понимал: если не попробовать, потом пожалею», — рассказывает Гарик Мартиросян.
Первые шаги в индустрии юмора и КВНВ 1993 году Гарик присоединился к команде КВН «Новые армяне». Команда быстро стала одной из сильнейших в Высшей лиге, а Гарик проявил лидерские качества и умение импровизировать.
«КВН научил меня работать в команде, чувствовать зал и понимать, что смешно людям, а что нет», — отмечает телеведущий.Именно КВН стал трамплином в мир юмора, где он понял: сцену нельзя игнорировать, если она вызывает искреннюю радость.
Создание «Comedy Club»
В 2005 году Гарик вместе с командой запустил «Comedy Club». Он не просто был резидентом — он писал сценарии, придумывал номера, продюсировал шоу и помогал создавать новые форматы.
«Мы хотели сделать юмор, который понятен людям, смешит и объединяет. Не сухие шутки, а жизнь с её смешными ситуациями», — рассказывал Гарик в одном из интервью.Шоу стало настоящим культурным феноменом: комедийные номера, пародии, музыкальные вставки, скетчи — всё это быстро привлекло миллионы зрителей и сделало Гарика известным на всю страну.
Творческий путь комика
После успеха «Comedy Club» Гарик Мартиросян активно развивал и новые проекты:
- «Наша Russia» — сериал, который стал культовым в стране;
- «Прожекторперисхилтон» — комедийное шоу с обсуждением актуальных событий и комментариев высказываний политиков;
- «Минута славы», «Главная сцена», «Танцы со звёздами» — телевизионные проекты, где Гарик участвовал как ведущий или продюсер.
- Фильмы и скетчи — например, «Наша Russia. Яйца судьбы» и короткие юмористические ролики для ТВ и соцсетей.
Личная жизнь
Гарик женат на Жанне Левиной. У пары двое детей — дочь Жасмин и сын Даниэль.
«Семья для меня — опора и отдых. Я могу быть на сцене, веселить людей, а дома просто быть мужем и отцом», — рассказывает продюсер.Несмотря на публичность, Гарик старается держать семью в стороне от медийного шума.