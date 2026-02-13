13 февраля 2026, 15:00

Гарик Юрьевич Мартиросян — одна из самых узнаваемых фигур российского шоу‑бизнеса. Комик, телеведущий, актёр и продюсер, человек, который сумел построить карьеру на сцене, оставив успешную медицинскую практику. Мало кто знает, что до того как покорять телевизионные студии и сцены, Гарик лечил людей и спасал жизни. Его путь — пример того, как настойчивость и искренняя любовь к своему делу могут полностью изменить ход жизни. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Врач, который мечтал о сцене

«Работать врачом было интересно. Ты видишь человека, можешь помочь, но всегда есть чувство, что можно делать больше. А у меня с детства была мечта — сцена», — вспоминает комик.

«Было сложно совмещать медицину и юмор, но я понимал: если не попробовать, потом пожалею», — рассказывает Гарик Мартиросян.

Первые шаги в индустрии юмора и КВН

«КВН научил меня работать в команде, чувствовать зал и понимать, что смешно людям, а что нет», — отмечает телеведущий.

Создание «Comedy Club»

«Мы хотели сделать юмор, который понятен людям, смешит и объединяет. Не сухие шутки, а жизнь с её смешными ситуациями», — рассказывал Гарик в одном из интервью.

Творческий путь комика

«Наша Russia» — сериал, который стал культовым в стране;

«Прожекторперисхилтон» — комедийное шоу с обсуждением актуальных событий и комментариев высказываний политиков;

«Минута славы», «Главная сцена», «Танцы со звёздами» — телевизионные проекты, где Гарик участвовал как ведущий или продюсер.

Фильмы и скетчи — например, «Наша Russia. Яйца судьбы» и короткие юмористические ролики для ТВ и соцсетей.

Личная жизнь

«Семья для меня — опора и отдых. Я могу быть на сцене, веселить людей, а дома просто быть мужем и отцом», — рассказывает продюсер.