«Хорошим папкой надо быть»: Павел Деревянко высказался о воспитании дочерей
Павел Деревянко рассказал, как быть хорошим отцом
Актёр Павел Деревянко поделился секретами того, как быть заботливым и внимательным отцом. У артиста две дочери от союза с Дарьей Мясищевой — Варвара и Александра. Об этом сообщает Super.
Девочки живут с мамой, однако Павел активно участвует в их жизни и воспитании. На премьере фильма «Кто-то должен умереть» Деревянко рассказал, что для него значит быть «хорошим папкой».
«Хорошим папкой надо быть просто и всё. Это надо чувствовать: либо это есть, либо нет. Надо детям дарить любовь, тепло, объятия. Через обнимашки, своим примером. Всё старо, но работает», — отметил он.При этом актёр подчеркнул, что хорошее отцовство — это не только эмоции, но и ответственность: он относится серьёзно к финансовой поддержке детей. Павел не понимает мужчин, которые уклоняются от уплаты алиментов или уменьшают их размер.