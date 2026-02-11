Достижения.рф

«Хорошим папкой надо быть»: Павел Деревянко высказался о воспитании дочерей

Павел Деревянко рассказал, как быть хорошим отцом
Павел Деревянко (Фото: Instagram* / @pablo_derevyanko)

Актёр Павел Деревянко поделился секретами того, как быть заботливым и внимательным отцом. У артиста две дочери от союза с Дарьей Мясищевой — Варвара и Александра. Об этом сообщает Super.



Девочки живут с мамой, однако Павел активно участвует в их жизни и воспитании. На премьере фильма «Кто-то должен умереть» Деревянко рассказал, что для него значит быть «хорошим папкой».

«Хорошим папкой надо быть просто и всё. Это надо чувствовать: либо это есть, либо нет. Надо детям дарить любовь, тепло, объятия. Через обнимашки, своим примером. Всё старо, но работает», — отметил он.
При этом актёр подчеркнул, что хорошее отцовство — это не только эмоции, но и ответственность: он относится серьёзно к финансовой поддержке детей. Павел не понимает мужчин, которые уклоняются от уплаты алиментов или уменьшают их размер.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0