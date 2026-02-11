«Хорошим папкой надо быть»: Павел Деревянко высказался о воспитании дочерей

11 февраля 2026, 21:45

Павел Деревянко рассказал, как быть хорошим отцом

Павел Деревянко (Фото: Instagram* / @pablo_derevyanko)

Актёр Павел Деревянко поделился секретами того, как быть заботливым и внимательным отцом. У артиста две дочери от союза с Дарьей Мясищевой — Варвара и Александра. Об этом сообщает Super.





Девочки живут с мамой, однако Павел активно участвует в их жизни и воспитании. На премьере фильма «Кто-то должен умереть» Деревянко рассказал, что для него значит быть «хорошим папкой».





«Хорошим папкой надо быть просто и всё. Это надо чувствовать: либо это есть, либо нет. Надо детям дарить любовь, тепло, объятия. Через обнимашки, своим примером. Всё старо, но работает», — отметил он.