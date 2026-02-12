Роли, личная жизнь и шокирующие откровения о сыне: как складывается жизнь звезды сериала «Молодежка» Сергея Габриэляна
Сергей Габриэлян — российский актер, который отлично чувствует себя на сцене. Зрители знают его по различным фильмам: от мелодрам до боевиков и исторических картин. Его персонажи часто вызывают улыбку, даже если ситуации серьезные. Подробнее о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Сергея ГабриэлянаСергей родился в феврале 1962 года в Москве. Он вырос в обычной семье, не связанной с театром или кино. Как и многие подростки того времени, парень любил ходить в кино. Возможно, именно тогда у него и появилась мечта стать актером. После школы он решил следовать за своей мечтой и поступил в ГИТИС, где учился у Людмилы Касаткиной. В 1987 году юноша получил диплом и направился в МХАТ. Там Сергей прошел прослушивание и сразу же стал частью труппы.
Фильмы с Сергеем ГабриэляномГабриэлян начал свою карьеру в кино в конце 1980-х. Сначала он появлялся в небольших проектах, но вскоре ему стали доверять больше. Первая серьезная роль пришла к нему в 1989 году, когда он сыграл однокурсника сына врага народа в драме «Софья Петровна». Настоящая слава пришла к Сергею в 1991 году с выходом комедии «Игра на миллионы». В этом фильме он сыграл эксцентричного ветеринара Максимкина, который смело сражается с двумя бандитскими группировками. Зрители оценили его комедийный талант, и с тех пор даже в серьезных фильмах его персонажи часто вызывают улыбку.
Артист не обладает типичным героическим внешним видом: его рост — 165 см, а вес — 72 кг. Тем не менее, в молодости он исполнил роли, требующие глубоких эмоций. Например, юноша сыграл тюремного надзирателя в фильме «Уроки в конце весны», который касается трагических событий 1962 года в Новочеркасске. Также он появился как бездомный калека в драме «Очищение», где его персонаж заставляет священника пересмотреть свои взгляды на веру. Одной из самых запоминающихся работ Габриэляна стала роль геолога Равиля в комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Фильм оказался настоящим хитом, несмотря на сложности съемок без компьютерной графики. Изначально планировался детектив, но режиссер решил сделать комедию, что только добавило популярности картине. В 1998 году Сергей получил звание заслуженного артиста России.
В 2000 году на экраны вышла комедия «ДМБ», рассказывающая о «прелестях» армейской жизни. Сергей сыграл ефрейтора, который постоянно находится на взводе и пытается применить силу к своим подчиненным. Изначально продюсеры планировали создать ситком в стиле КВН, но режиссер превратил это в полноценный фильм. Съемки проходили на фоне кризиса 1998 года, поэтому собрать деньги было сложно, но сам процесс занял всего 18 дней. На площадке почти не было техники, и режиссер следил за картинкой через камеру оператора. После премьеры многие критики предсказывали фильму провал, считая его слишком скандальным. Однако зрители восприняли «ДМБ» с восторгом.
Габриэлян часто появлялся в одном и том же проекте, играя разных персонажей. Например, в семейной комедии «Дракоша и компания» и в экранизации романов Фридриха Незнанского «Марш Турецкого» с Александром Домогаровым. Актеру удалось отойти от комедийного амплуа и показать себя в других жанрах. Он снялся в драме «Антикиллер» и боевике «Побег» Егора Кончаловского, который напоминал американский фильм «Беглец». В «Человеке с бульвара Капуцинок» Аллы Суриковой он сыграл роль в продолжении известного российского вестерна.
Новая волна популярности пришла к мужчине с сериалом «Молодежка». В этой истории о хоккеистах он сыграл спортивного врача команды «Медведи» по имени Василий Геннадьевич Фролов, или просто Васген. Сериал рассказывает о судьбе молодежной хоккейной команды, а Габриэлян появился во всех шести сезонах, которые завершились в 2019 году. Работа над проектом порой сталкивалась с трудностями. Например, в одной из сцен действие происходило на улице днем, но снимать пришлось в дождливое утро. Чтобы создать солнечное освещение, использовали навес и специальные лампы, имитировавшие солнечные лучи. Этот сериал стал любимым у многих россиян.
Сергей появился в комедии «Семейный бизнес», где сыграл второстепенную роль. Фильм рассказывает о молодом бизнесмене, который стал приемным отцом пятерых проблемных детей ради денег. Кастинг проходил в спешке, и актеров собрали всего за два дня до съемок. Габриэлян также перевоплотился в предводителя Красных Шапок Кувалду в двух сезонах фэнтези «Тайный город». Сериал основан на романах Вадима Панова, и охватывает множество интересных событий.
В 2015 году актер сыграл старшего сержанта Якова Гудыму в военной драме «Единичка», которая рассказывает о Великой Отечественной войне. Съемки проходили в Калужской области, а сцены с монастырем снимали в Польше. В 2016 году Габриэлян исполнил одну из главных ролей в детективе «Казаки». Действие разворачивается в станице на Кубани, где сталкиваются три главные силы. Съемки проходили в напряженном графике. Осенью ночи были холодными, и артистам было некомфортно спать. В криминальной драме «Все по закону» артист сыграл второстепенную роль Сергеича. Этот сериал рассказывает о жизни военной прокуратуры. Также он снялся в мелодраме «Красота небесная» на канале «Домашний». Артист с удовольствием принимал участие в коротких эпизодах. Съемки не мешали его театральной карьере и добавляли разнообразия в жизнь, помогая поддерживать уровень мастерства киноактера.
ТеатрСегодня Сергей активно выступает на театральной сцене. Его имя можно увидеть на афишах множества спектаклей МХАТа, и три из них — действительно большие проекты для труппы. Например, «Зойкину квартиру» ставили в последний раз в начале 90-х, а в 2017 году её вернули на сцену. В этой постановке по пьесе Булгакова Габриэлян играет роль Аметистова. Спектакль «Последний срок» по произведениям Валентина Распутина поставил Сергей Пускепалис. Здесь актер, изображая жителя глухой деревни, на протяжении 20 минут держит зрителей в напряжении своим трогательным монологом. В комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты» Габриэлян играет Крутицкого. А в спектакле «Теркин — жив и будет!» он в образе весёлого солдата Василия Теркина читает стихи Твардовского. В поэтическом спектакле «Бессмертные строки» мужчина озвучивает произведения о войне.
В 2017 году мхатовцы отметили 100-летие Октябрьской революции спектаклем «Золото партии» по пьесе Юрия Полякова. Постановку сделали народные артисты России Валентин Клементьев и Михаил Кабанов, которые вместе с Сергеем Габриэляном сыграли главные роли.
Личная жизнь Сергея ГабриэлянаСергей живет счастливой жизнью с женой Ириной Бяковой, которая тоже актриса, работает в Театре имени А. С. Пушкина. У них есть сын Сергей Габриэлян — младший. Он выбрал актерскую профессию, окончил Щепкинское училище и сейчас играет в Театре на Таганке. Также ведет программы на телевидении и снимается в кино. Зрители могли увидеть его в комедии «Горько!», сериале «След» и фэнтези «Тайный город». В интервью парень делился, что родители помогли ему понять, как важна актерская работа, и всегда поддерживают его.
Где сейчас Сергей ГабриэлянСейчас Габриэлян в основном занят театром. У него есть не только серьезные спектакли, но и постановки для детей. В одном из таких представлений — «Холодное сердце» — он играет персонажа по имени Стекляшничек. Этот проект особенно популярен в новогодние праздники, в 2023 году на него собирались полные залы. Кроме этого, у Сергея в репертуаре классические произведения, такие как «Вишневый сад» и «Русский водевиль». Каждый раз он радует зрителей своими выступлениями.
Фильмография1991 — «Игра на миллионы»;
1993 — «Завещание Сталина»;
1994 — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»;
1995 — «Ширли-мырли»;
1997 — «Бедная Саша»;
1999 — «Китайский сервиз»;
2000 — «ДМБ»;
2002 — «Антикиллер»;
2009 — «Человек с бульвара Капуцинок»;
2013-2019 — «Молодежка»;
2014 — «Тайный город»;
2015 — «Единичка»;
2016 — «Казаки»;
2017 — «Золотце»;
2019 — «Отчаянные»;
2021 — «Красота небесная».