«Бракофобия и сбежавшая невеста»: Стало известно, как Анфиса Чехова решилась на замужество в 48 лет

12 февраля 2026, 16:27

Анфиса Чехова: я сейчас не готова говорить о браке

Анфиса Чехова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

5 февраля телеведущая Анфиса Чехова официально впервые вышла замуж. Ее супругом стал продюсер Александр Златопольский. После регистрации Анфиса призналась, что до нынешнего замужества была «бракофобом» и «сбежавшей невестой». Она добавила, что предложения руки и сердца ​ей поступали часто, однако она боялась и не решалось на заветное «да».







«Я так долго боялась выходить замуж и так много работала над тем, чтобы перестать бояться. А, может быть, просто встретила того, с кем не страшно и действительно хочется вместе и навсегда», — комментировала телеведущая.

«Я что-то как-то не готова сейчас думать в этом направлении», — сказала она в беседе с «Радио 1».