«Открыть что-то большее»: возрождение иконописи в Подмосковье. Как настоятель храма сам пишет иконы?

Настоятель храма Отец Леонид: иконопись — не столько вдохновение, сколько правильный внутренний настрой

оригинал Фото: пресс-служба Михаило-Архангельского храма

В селе Тараканово городского округа Солнечногорск храм Архангела Михаила сегодня называют одной из точек возрождения традиционной православной иконописи. Здесь древнее искусство не просто сохраняют, а продолжают и в современности — через труд, молитву и глубокое понимание смысла образа.





Содержание Икона — язык церкви, а не просто изображение Почему важны аутентичность и традиции? Молитва и внутренний настрой как основа работы Где проходит граница между ремеслом и духовностью? Как современному человеку научиться «читать» икону? Здесь возрождают традиции



Настоятель храма отец Леонид в эфире «Радио 1» рассказал о том, как лично занимается созданием икон, совмещая духовное служение с тонкой художественной работой.



По его словам, то, что происходит сегодня — часть общего церковного процесса возвращения к подлинной традиции.





Икона — язык церкви, а не просто изображение

Почему важны аутентичность и традиции?

Фото: пресс-служба Михаило-Архангельского храма

Молитва и внутренний настрой как основа работы

«Прежде чем начать писать, конечно же, надо войти в эту внутреннюю свою сердечную клеть, внутреннюю сердечную комнату войти, остаться наедине с самим собой, оттуда — к Господу. И уже тогда начинать писать. Нужно суметь оторваться от повседневной суеты, настроиться, собраться. Это не столько вдохновение, сколько правильный внутренний настрой», — рассказывает отец Леонид в диалоге с «Радио 1».

Где проходит граница между ремеслом и духовностью?

Фото: пресс-служба Михаило-Архангельского храма

«Ремесло — это очень важно, но существует еще один слой, духовный. Когда человек пишет изнутри. Ремесло должно быть, но это как знание правил языка: без них нельзя, но есть еще другой слой, в котором человек может открыть что-то большее. Тот, кто изучает иконопись внимательно, любит ее, тот это видит», — отмечает настоятель храма.

Как современному человеку научиться «читать» икону?

Здесь возрождают традиции