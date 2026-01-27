Достижения.рф

«Открыть что-то большее»: возрождение иконописи в Подмосковье. Как настоятель храма сам пишет иконы?

Настоятель храма Отец Леонид: иконопись — не столько вдохновение, сколько правильный внутренний настрой
Фото: пресс-служба Михаило-Архангельского храма

В селе Тараканово городского округа Солнечногорск храм Архангела Михаила сегодня называют одной из точек возрождения традиционной православной иконописи. Здесь древнее искусство не просто сохраняют, а продолжают и в современности — через труд, молитву и глубокое понимание смысла образа.





Настоятель храма отец Леонид в эфире «Радио 1» рассказал о том, как лично занимается созданием икон, совмещая духовное служение с тонкой художественной работой.

По его словам, то, что происходит сегодня — часть общего церковного процесса возвращения к подлинной традиции.

Икона — язык церкви, а не просто изображение

Икона занимает особое место в православной культуре. Это не декоративный элемент и не картина в привычном смысле, а особый язык, через который верующий прикасается к духовной реальности.

Отец Леонид рассказывает, что его путь к иконописи начался с первого знакомства с храмом. Внимание к иконостасу, росписям, молельным образам постепенно переросло в глубокий внутренний отклик. Именно тогда появилось желание не просто смотреть, а изучать — осваивать иконописный язык, традиционные технологии и символику.

Почему важны аутентичность и традиции?

В традиционной иконописи нет авторского самовыражения в привычном смысле. Главная задача иконописца — приблизиться к традиции, а не заявить о себе. Именно поэтому в работе используют проверенные временем материалы и каноны.

Фото: пресс-служба Михаило-Архангельского храма
Для икон отец Леонид применяет основы из цельных кусков липы, льняную ткань и сусальное золото. При этом он подчеркивает: сама доска важна, но не является главным. В центре всегда остается образ — лик, через который раскрывается духовный смысл иконы.

Молитва и внутренний настрой как основа работы

«Прежде чем начать писать, конечно же, надо войти в эту внутреннюю свою сердечную клеть, внутреннюю сердечную комнату войти, остаться наедине с самим собой, оттуда — к Господу. И уже тогда начинать писать. Нужно суметь оторваться от повседневной суеты, настроиться, собраться. Это не столько вдохновение, сколько правильный внутренний настрой», — рассказывает отец Леонид в диалоге с «Радио 1».
Только после сосредоточенности начинается сама работа над образом. Повседневные заботы, как признается специалист, часто мешают, но именно преодоление этого состояния становится частью духовного пути.


Где проходит граница между ремеслом и духовностью?

Иконопись требует мастерства, знаний и навыков. Без ремесла невозможно создать качественный образ. Однако, как отмечает отец Леонид, за ремеслом всегда должен следовать более глубокий, духовный слой.

Фото: пресс-служба Михаило-Архангельского храма
«Ремесло — это очень важно, но существует еще один слой, духовный. Когда человек пишет изнутри. Ремесло должно быть, но это как знание правил языка: без них нельзя, но есть еще другой слой, в котором человек может открыть что-то большее. Тот, кто изучает иконопись внимательно, любит ее, тот это видит», — отмечает настоятель храма.
Он сравнивает это с литературой: великие поэты и писатели знали правила языка, но их произведения рождались не только из техники, а из внутреннего содержания. Так же и в иконописи — техническая точность важна, но без внутреннего наполнения и молитвенного состояния икона теряет глубину.


Как современному человеку научиться «читать» икону?

Для человека, далекого от церковной жизни, икона может восприниматься как сложный и непонятный образ. Однако отец Леонид уверен: ключ к пониманию прост и одновременно очень глубок.

Этот ключ — любовь. Любовь к Христу, к церкви, к православной традиции. При внимательном и уважительном отношении икона постепенно раскрывается, становится понятной и живой. Как говорил священник Павел Флоренский, истинное знание связано с любовью — и именно она позволяет увидеть больше, чем внешний образ.

Здесь возрождают традиции

Храм Архангела Михаила в селе Тараканово — пример того, как древняя иконописная традиция продолжает жить сегодня. Здесь икона остается не музейным экспонатом, а частью живой церковной жизни, соединяющей прошлое и настоящее.

Работа отца Леонида показывает: возрождение традиции — это не громкие заявления, а тихий, кропотливый труд, основанный на вере, уважении к канону и любви к своему делу.

