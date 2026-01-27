«Открыть что-то большее»: возрождение иконописи в Подмосковье. Как настоятель храма сам пишет иконы?
Настоятель храма Отец Леонид: иконопись — не столько вдохновение, сколько правильный внутренний настрой
В селе Тараканово городского округа Солнечногорск храм Архангела Михаила сегодня называют одной из точек возрождения традиционной православной иконописи. Здесь древнее искусство не просто сохраняют, а продолжают и в современности — через труд, молитву и глубокое понимание смысла образа.
Настоятель храма отец Леонид в эфире «Радио 1» рассказал о том, как лично занимается созданием икон, совмещая духовное служение с тонкой художественной работой.
По его словам, то, что происходит сегодня — часть общего церковного процесса возвращения к подлинной традиции.
Икона — язык церкви, а не просто изображениеИкона занимает особое место в православной культуре. Это не декоративный элемент и не картина в привычном смысле, а особый язык, через который верующий прикасается к духовной реальности.
Отец Леонид рассказывает, что его путь к иконописи начался с первого знакомства с храмом. Внимание к иконостасу, росписям, молельным образам постепенно переросло в глубокий внутренний отклик. Именно тогда появилось желание не просто смотреть, а изучать — осваивать иконописный язык, традиционные технологии и символику.
Почему важны аутентичность и традиции?В традиционной иконописи нет авторского самовыражения в привычном смысле. Главная задача иконописца — приблизиться к традиции, а не заявить о себе. Именно поэтому в работе используют проверенные временем материалы и каноны.
Для икон отец Леонид применяет основы из цельных кусков липы, льняную ткань и сусальное золото. При этом он подчеркивает: сама доска важна, но не является главным. В центре всегда остается образ — лик, через который раскрывается духовный смысл иконы.
Молитва и внутренний настрой как основа работы
«Прежде чем начать писать, конечно же, надо войти в эту внутреннюю свою сердечную клеть, внутреннюю сердечную комнату войти, остаться наедине с самим собой, оттуда — к Господу. И уже тогда начинать писать. Нужно суметь оторваться от повседневной суеты, настроиться, собраться. Это не столько вдохновение, сколько правильный внутренний настрой», — рассказывает отец Леонид в диалоге с «Радио 1».Только после сосредоточенности начинается сама работа над образом. Повседневные заботы, как признается специалист, часто мешают, но именно преодоление этого состояния становится частью духовного пути.
Где проходит граница между ремеслом и духовностью?Иконопись требует мастерства, знаний и навыков. Без ремесла невозможно создать качественный образ. Однако, как отмечает отец Леонид, за ремеслом всегда должен следовать более глубокий, духовный слой.
«Ремесло — это очень важно, но существует еще один слой, духовный. Когда человек пишет изнутри. Ремесло должно быть, но это как знание правил языка: без них нельзя, но есть еще другой слой, в котором человек может открыть что-то большее. Тот, кто изучает иконопись внимательно, любит ее, тот это видит», — отмечает настоятель храма.Он сравнивает это с литературой: великие поэты и писатели знали правила языка, но их произведения рождались не только из техники, а из внутреннего содержания. Так же и в иконописи — техническая точность важна, но без внутреннего наполнения и молитвенного состояния икона теряет глубину.
Как современному человеку научиться «читать» икону?Для человека, далекого от церковной жизни, икона может восприниматься как сложный и непонятный образ. Однако отец Леонид уверен: ключ к пониманию прост и одновременно очень глубок.
Этот ключ — любовь. Любовь к Христу, к церкви, к православной традиции. При внимательном и уважительном отношении икона постепенно раскрывается, становится понятной и живой. Как говорил священник Павел Флоренский, истинное знание связано с любовью — и именно она позволяет увидеть больше, чем внешний образ.
Здесь возрождают традицииХрам Архангела Михаила в селе Тараканово — пример того, как древняя иконописная традиция продолжает жить сегодня. Здесь икона остается не музейным экспонатом, а частью живой церковной жизни, соединяющей прошлое и настоящее.
Работа отца Леонида показывает: возрождение традиции — это не громкие заявления, а тихий, кропотливый труд, основанный на вере, уважении к канону и любви к своему делу.
Всё о деятельности храма — на официальном сайте.