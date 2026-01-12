В Долгопрудном провели ёлку для юных прихожан городских храмов
В Доме культуры «Вперёд» состоялась ёлка для маленьких прихожан долгопрудненских храмов. Праздник продолжил торжества в честь Рождества Христова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Малышей и их родителей поздравили заместитель благочинного Долгопрудненского церковного округа протоиерей Александр Суворкин и муниципальный депутат Анна Кошелева.
Ребят закружили в хороводе вокруг рождественской ёлки сказочные герои. Для юных долгопрудненцев звучали любимые песни, дети отгадывали загадки, выполняли задания Деда Мороза и Снегурочки.
Затем настал черёд музыкального представления. Артисты театра «Город» показали спектакль «Морозко». В завершении праздника дети получили сладкие подарки.
