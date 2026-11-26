26 ноября 2026, 13:44

Врач Ермакова: к партнёрским родам нужно готовиться заранее

оригинал Фото: istockphoto/VASYL MYKHAILENKO

Около 700 семейных пар за 2026 год выбрали партнёрские роды в Видновском перинатальном центре — это более 20% от всех пациенток клиники. Почему мужчины всё чаще идут в родильный зал и как подготовка помогает им стать настоящей опорой для жены?





Заведующая родовым отделением Наталья Ермакова в беседе с «Радио 1» рассказала, что причина — в изменении самого отношения молодых семей к появлению ребёнка.





«В молодёжи растёт осознанность, понимание прихода нового человека в эту жизнь. И в семье, когда случается такое радостное событие, идёт равноценное понимание и осознание, что не только мама причастна к этому событию, но и безусловно папа», — отметила она.

«Поддержка близкого человека — не только эмоции, это имеет абсолютно официальную медицинскую статистику. Присутствие партнёра на родах в четыре раза снижает риск оперативных вмешательств, операций кесарева сечения, оперативных влагалищных родов, таких, например, как вакуум-экстракция плода. Помощь отца не ограничивается моральной поддержкой: вместе с женой он проживает схватки, делает массаж, дышит в нужном ритме и поддерживает во время потуг», — объяснила Ермакова.

«Желательно, чтобы партнёр был готов морально и не терял сознание при виде крови. Именно для этого при перинатальном центре работает школа пап: занятия проходят раз в месяц по субботам, с будущими отцами занимаются акушеры-гинекологи, психологи и доулы. Начать подготовку можно практически с первых дней беременности», — пояснила заведующая отделением.

