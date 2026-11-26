«Папа тоже рожает»: почему партнёрские роды в Видном выбирают всё больше семей
Врач Ермакова: к партнёрским родам нужно готовиться заранее
Около 700 семейных пар за 2026 год выбрали партнёрские роды в Видновском перинатальном центре — это более 20% от всех пациенток клиники. Почему мужчины всё чаще идут в родильный зал и как подготовка помогает им стать настоящей опорой для жены?
Заведующая родовым отделением Наталья Ермакова в беседе с «Радио 1» рассказала, что причина — в изменении самого отношения молодых семей к появлению ребёнка.
«В молодёжи растёт осознанность, понимание прихода нового человека в эту жизнь. И в семье, когда случается такое радостное событие, идёт равноценное понимание и осознание, что не только мама причастна к этому событию, но и безусловно папа», — отметила она.
Эксперт подчеркнула, что желание поддержать супругу обсуждается в семье с первых дней беременности, а также на приёмах в женской консультации, в школе подготовки к родам и на встречах с психологом.
«Поддержка близкого человека — не только эмоции, это имеет абсолютно официальную медицинскую статистику. Присутствие партнёра на родах в четыре раза снижает риск оперативных вмешательств, операций кесарева сечения, оперативных влагалищных родов, таких, например, как вакуум-экстракция плода. Помощь отца не ограничивается моральной поддержкой: вместе с женой он проживает схватки, делает массаж, дышит в нужном ритме и поддерживает во время потуг», — объяснила Ермакова.
При этом врач выступила категорически против стихийного участия в родах. Нельзя, по её словам, просто объявить мужу: «Сегодня ты идёшь со мной на роды». Потому что когда человек не подготовлен, не знает, как проходят роды, какие особенности на родах могут быть, он сразу испытывает страх.
«Желательно, чтобы партнёр был готов морально и не терял сознание при виде крови. Именно для этого при перинатальном центре работает школа пап: занятия проходят раз в месяц по субботам, с будущими отцами занимаются акушеры-гинекологи, психологи и доулы. Начать подготовку можно практически с первых дней беременности», — пояснила заведующая отделением.
Ермакова признала: в обществе до сих пор живёт и противоположное мнение — что роды дело сугубо женское, а мужчину нужно «сберечь». По её словам, всё зависит от психологической готовности партнёра и его желания.
«Увидеть подготовку будущих родителей на практике можно на Днях открытых дверей, которые в Видновском перинатальном центре проводятся практически ежедневно — туда приглашают и будущих мам, и пап, и даже бабушек с дедушками», — резюмировала собеседница.