В Приморье впервые приняли роды в вертолёте санавиации

07 ноября 2026, 08:12

Фото: Istock/gorodenkoff

В Приморье впервые в истории медики приняли роды прямо в вертолёте санавиации. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.





Борт с бригадой перинатального центра вылетел в Лесозаводск к 19-летней девушке на восьмом месяце беременности с угрозой преждевременных родов. Медики осмотрели пациентку, сделали КТГ и решили экстренно эвакуировать её. Вскоре после взлёта вертолёта Ми-8 у россиянки начались схватки.

«Мы пролетали над Артёмом, когда девушка сняла наушники и с ужасом спросила: «Я буду рожать?». Я взял её за руку: «Не переживай, слушай нас и выполняй инструкции». В кабине вертолёта очень шумно, но присутствие трёх опытных медиков её успокаивало», — рассказал анестезиолог-реаниматолог Виктор Графеев.