Больницам Подмосковья потребовалась кровь редкой группы
Срочно пополнить запасы крови четвёртой группы с отрицательным резус-фактором необходимо больницам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Потребность есть таже в крови первой, второй и третьей положительных групп.
«Каждая донация — это шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов хирургических и ожоговых отделений, людей, борющихся с тяжелыми заболеваниями», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Сделать донацию может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.