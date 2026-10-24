Больница в Мексике ушла под воду из-за мощных ливней и града
Мощные ливни затопили больницу в Мексике. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Из-за сильных дождей и града в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес многие улицы ушли под воду. Огромный поток осадков и грязи затопил местную больницу.
Вода полностью залила помещения медучреждения. Ливнёвки, которые должны собирать жидкость и отводить её в безопасное место, не справляются с объёмами. Персонал больницы пытался бороться с последствиями стихии.
Сотрудники швабрами разгоняли водяные потоки, но напор оказался слишком силён. Сейчас больничный комплекс ждёт спада воды, после чего начнётся уборка и ремонт. Медики и персонал надеются, что вода уйдёт быстро и медучреждение в полном объёме возобновит работу.
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