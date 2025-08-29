«Парк знаний»: Где и как Московская область отметит День знаний

29 августа 2025, 17:51

1 сентября станет настоящим праздником не только для школьников и студентов, но и для всех жителей Подмосковья. Более чем в 85 парках региона пройдет масштабное общеобластное мероприятие «Парк знаний», приуроченное ко Дню знаний. Гостей ждут яркие и разнообразные события: от парадов первоклассников и научных шоу до концертов и кинопоказов.





Организаторами праздника выступили Министерство культуры и туризма Московской области и Автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Программа «Парка знаний» составлена так, чтобы каждый посетитель — от малыша до взрослого — нашел себе развлечение по душе. Традиционные парады первоклассников зададут торжественное настроение, а интерактивные научные представления и лаборатории в увлекательной форме напомнят о радости открытий.



Любителей творчества ждут мастер-классы, а ценителей искусства — театральные спектакли и концертные программы под открытым небом. Для самых активных подготовлены эстафеты, чирлидинг и спортивные показательные выступления. Завершится день во многих парках уютными кинопоказами семейных фильмов.



Каждый парк подготовил свою уникальную программу:



Парк им. Н. Островского (г. Ступино) приглашает в «Клуб веселых и находчивых». Гостей ждут интерактивные программы, выставка аварийно-спасательной техники, показательные выступления велосипедистов и спектакль «Приключения бродячих артистов». Завершится день показом фильма «Мой дикий друг».

приглашает в «Клуб веселых и находчивых». Гостей ждут интерактивные программы, выставка аварийно-спасательной техники, показательные выступления велосипедистов и спектакль «Приключения бродячих артистов». Завершится день показом фильма «Мой дикий друг». Парк «Победа» (г. Талдом) на центральной аллее проведет парад первоклассников. Дети смогут проявить себя в эстафетах, посетить научную лабораторию «Как Менделеев» и узнать о кружках и секциях на презентации учреждений допобразования.

на центральной аллее проведет парад первоклассников. Дети смогут проявить себя в эстафетах, посетить научную лабораторию «Как Менделеев» и узнать о кружках и секциях на презентации учреждений допобразования. Городской парк (г. Шаховская) также начнет праздник с парада. Кроме анимации и мастер-классов, здесь пройдет познавательный «урок мира» от сотрудников МЧС, а завершится все зажигательной «Детскотекой».

также начнет праздник с парада. Кроме анимации и мастер-классов, здесь пройдет познавательный «урок мира» от сотрудников МЧС, а завершится все зажигательной «Детскотекой». Парк (г. Лосино-Петровский) подготовил встречу с Мудрым Филином, познавательный лекторий и зрелищное химическое шоу. Музыкальным подарком станет концерт «Школьная симфония».

подготовил встречу с Мудрым Филином, познавательный лекторий и зрелищное химическое шоу. Музыкальным подарком станет концерт «Школьная симфония». Парк «Беличий» (г. Краснознаменск) превратится в большую игровую площадку. Детей ждет захватывающая игра «Форт Боярд», выступление фокусника, «станция вкусных угощений» и магия летающих подушек.

