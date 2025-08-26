В Раменском округе заработали десять пунктов вакцинации от гриппа

26 августа 2025, 17:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Сезонная кампания по вакцинации от гриппа проводится в Раменском муниципальном округе, открыты девять стационарных и один мобильный прививочный пункт. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Прививку рекомендуется сделать всем, но особенно важно получить иммунную защиту людям, находящимся в зоне риска: пожилым, детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями.





«Прививку от гриппа можно совместить с прививкой от пневмококка и сделать в один день. Прививка от пневмококка направлена на защиту от пневмонии, гайморита, бронхита и других заболеваний, вызываемых стрептококком», — отметил врач-эпидемиолог Раменской больницы Егор Кузьминов.