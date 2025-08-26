В Раменском округе заработали десять пунктов вакцинации от гриппа
Сезонная кампания по вакцинации от гриппа проводится в Раменском муниципальном округе, открыты девять стационарных и один мобильный прививочный пункт. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Прививку рекомендуется сделать всем, но особенно важно получить иммунную защиту людям, находящимся в зоне риска: пожилым, детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями.
«Прививку от гриппа можно совместить с прививкой от пневмококка и сделать в один день. Прививка от пневмококка направлена на защиту от пневмонии, гайморита, бронхита и других заболеваний, вызываемых стрептококком», — отметил врач-эпидемиолог Раменской больницы Егор Кузьминов.Прививочные пункты открыты в Центральной поликлинике, Раменской поликлинике №1, Раменской поликлинике №2, а также в Ильинской, Быковской, Речицкой, Чулковской, Бронницкой и Удельнинской поликлиниках. Кроме того, на улице Космонавтов в городе Раменское работает мобильный пункт вакцинации.
Получить прививку от гриппа можно также в любом ФАПе и амбулатории округа. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.