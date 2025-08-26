Власти Серпухова обсудили с жителями подготовку к началу учебного года

26 августа 2025, 10:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Выездную администрацию, посвящённую подготовке к началу учебного года, а также вопросам транспортной доступности, провело руководство городского округа Серпухов в школе №3. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Участие в выездной администрации приняли глава округа Алексей Шимко, депутат Мособлдумы Карзубова, члены местного Совета депутатов Максим Валиков и Николай Пушкин, а также представители сферы образования и транспортных служб.



«Собравшимся напомнили, что в округе работает 19 образовательных комплексов, которые включают в себя 40 школ. Ремонтные работы, которые ведутся в пяти из них, находятся в завершающей фазе», — говорится в сообщении.





