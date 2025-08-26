Власти Серпухова обсудили с жителями подготовку к началу учебного года
Выездную администрацию, посвящённую подготовке к началу учебного года, а также вопросам транспортной доступности, провело руководство городского округа Серпухов в школе №3. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участие в выездной администрации приняли глава округа Алексей Шимко, депутат Мособлдумы Карзубова, члены местного Совета депутатов Максим Валиков и Николай Пушкин, а также представители сферы образования и транспортных служб.
В преддверии нового учебного года в округе проводятся мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма: у школ установлены знаки и обновлена разметка на пешеходных переходах, создан родительский патруль, актуализированы схемы безопасных маршрутов для учеников.«Собравшимся напомнили, что в округе работает 19 образовательных комплексов, которые включают в себя 40 школ. Ремонтные работы, которые ведутся в пяти из них, находятся в завершающей фазе», — говорится в сообщении.
Кроме того, от жителей нескольких деревень округа поступили просьбе об изменении автобусного маршрута №24. Алексей Шимко поручил своим заместителям подготовить несколько альтернативных маршрутов, чтобы жители могли выбрать оптимальный.