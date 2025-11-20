Педагог-русист Малышев отметил изменение роли русского языка в мире

20 ноября 2025, 21:18

оригинал Фото: Istock / Daviles

В Москве прошёл международный форум русского языка «Учу великому». В столицу приехали 150 преподавателей из 17 государств от Шри-Ланки до Индонезии, от Белоруссии и до Кубы. Это событие завершает двухлетнюю реализацию международного проекта «Школа «Учу великому».





За два года с момента запуска проекта участниками образовательных программ стали школьные и университетские педагоги 14 стран. Об этом рассказал «Радио 1» директор «Центра международного сотрудничества Минпросвещения России» Сергей Малышев.

«Этот форум – прекрасное и очень нужное для учителей-русистов мероприятие. Он ясно показал, что ничто не заменит живое общение. Именно на таких встречах возникает настоящее профессиональное сообщество, когда люди из разных стран понимают, что делают общее дело и сталкиваются с общими задачами. Форум показал всем участникам, насколько важно для учителей иметь среду для общения и как меняется качество взаимодействия, когда люди знакомятся лично», – поделился собеседник «Радио 1».

«Мы уходим от языка великой культуры к языку практических возможностей. Давайте вспомним: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Потом был всплеск интереса к русскому языку, когда в космос полетел Гагарин. Но сейчас иностранных детей больше интересуют возможности, которые предоставляет им русский язык. И наша задача – обеспечить им условия для самореализации на русском языке. Сегодня он всё более востребован именно там, где решаются прикладные задачи», – отметил директор центра.

«Русский язык становится не только большим пластом культуры, но и рабочим инструментом. Он нужен в научно-технических проектах, в цифровой экономике, в инженерном и медицинском образовании. Это язык, который помогает человеку получить конкретную профессию, расти в карьере и расширять свои возможности», – пояснил Сергей Малышев.