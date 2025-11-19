В Подмосковье запустили «Школу молодого учителя» для начинающих специалистов
В Московской области провели «Школу молодого учителя» для начинающих педагогов, которые пришли работать в школы региона в 2025 году. Мероприятие прошло на базе Образовательного центра «Лидер» в Ленинском городском округе, сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
«Школа молодого учителя» объединила выпускников, прошедших конкурсный отбор право получения единовременной выплаты и приступили к работе в школах Московской области (топ-100), а еще — молодые специалисты из Ленинского, Домодедовского, Наро-Фоминского и Подольского округов. Всего участие приняли 150 педагогов.
На площадке организовали мастер-классы и открытые уроки, которые провели победители и лауреаты конкурса «Учитель года» регионального и всероссийского уровней. Молодые педагоги обменялись собственным опытом, задали вопросы коллегам и получили все необходимые рекомендации по организации учебного процесса.
Читайте также: