В Подмосковье запустили «Школу молодого учителя» для начинающих специалистов

19 ноября 2025, 12:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Московской области провели «Школу молодого учителя» для начинающих педагогов, которые пришли работать в школы региона в 2025 году. Мероприятие прошло на базе Образовательного центра «Лидер» в Ленинском городском округе, сообщили в Министерстве образования Подмосковья.