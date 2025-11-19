В Минобразования рассказали, какие вузы выбирают подмосковные выпускники школ
В День преподавателя высшей школы в Министерстве образования Московской области подвели итоги приемной кампании 2025 года и назвали самые популярные вузы среди выпускников региона.
Абитуриенты Подмосковья поступили в более чем 230 вузов России. Лидером по числу поступающих стал МИРЭА — Российский технологический университет. В тройку самых популярных вошли РУДН им. П. Лумумбы и РЭУ им. Плеханова. Выпускники выбирали для поступления и Российский университет транспорта (МИИТ), МГТУ им. Баумана, МГСУ, МЭИ, МАИ, НИУ ВШЭ и МТУСИ.
Среди подмосковных вузов выпускники чаще всего выбирали Государственный социально-гуманитарный университет и Государственный гуманитарно-технологический университет, которые вошли в топ-100 лучших вузов России по версии RAEX-2025, а еще — Московский физико-технический институт, Государственный университет «Дубна» и Московскую государственную академию физической культуры.
На территории региона работает более 60 высших учебных заведений. В них учатся 70 000 студентов и трудятся свыше 3 600 преподавателей и научных сотрудников. Образование в подмосковных вузах охватывает инженерное дело, технологии, педагогику, искусство, международные отношения, туризм, сферы безопасности, медицину, сельское хозяйство, гуманитарные и естественные науки.
