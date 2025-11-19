Роль родительских комитетов в школьном воспитании обсудили на I Всероссийском съезде

19 ноября 2025, 13:24

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

600 представителей 89 регионов России приняли участие в первом Всероссийском съезде родительских комитетов, который прошёл в Москве. Это члены Всероссийского родительского комитета, ведущие специалисты по работе с родительским сообществом, советники директоров по воспитанию и председатели региональных родительских комитетов.





Главной темой стало участие родителей в воспитании школьников. Об этом рассказал «Радио 1» ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

«Очень важно то, что такой съезд в принципе состоялся. Это была площадка для обмена мнениями и диалога между широким кругом специалистов и самими родителями. Ключевыми стали темы воспитания и участия в нём родителей, роль спорта, информационных ресурсов, культурных практик. То есть рассматривалось участие родителей в самых разных аспектах жизнедеятельности школы, в том числе то, как должны функционировать родительские комитеты, каковы задачи, функции и перспективы их развития», – перечислил Гусев.

«Наверное, сейчас наступает момент, когда активные родители на уровне каждой конкретной школы будут стараться достучаться до сердец неактивной части разными способами, прежде всего, предложением разнообразных форм работы. Кому-то интересен спорт, кому-то – творчество, кому-то – походы и экскурсии. Думаю, на этом этапе главная задача – расширить родительскую аудиторию. Ведь родители прописаны в законе как основные участники образовательных отношений «ученик – родитель – педагог», – сказал собеседник «Радио 1».

«Успешная школа – это, прежде всего, школа, где роль родителя значима. Он не диктует, не влезает в содержание образования. Но родитель уважаем, а его мнение учитывается. Это модель, которой мы должны достичь, но которая, к сожалению, у нас распространена ещё далеко не во всех школах и не во всех регионах. Работы много, и она разная. Родительское сообщество должно быть грамотным, квалифицированным, заинтересованным участником образовательных отношений», – добавил эксперт.